韓国のアイドルグループ・BLACKPINKのリサさんは、4月28日に自身のInstagramを更新。肩を出したセクシーショットを披露しました。



「K-Popのクイーン」

リサさんは自身の写真8枚を公開しました。4〜6枚目ではタオル生地のウエアを着用し、爪には黒とピンクのネイル、目元にはきらびやかなつけまつ毛を施した姿を見せています。右肩を大胆に露出しており、とてもセクシーですね。きれいな肌が際立っています。カメラを見つめる決め顔や、澄ました表情も美しく印象的です。

日本では6月に「京セラドーム大阪」で公演

コメントでは「So sexy(とてもセクシー)」「Gorgeous(すてき)」「Queen of K-Pop(K-Popのクイーン)」「how pretty u are!(なんてかわいいの!)」「Are you a friend or relative of Aphrodite?(アフロディーテの友人か親戚ですか?)」「I can't how someone so beautiful(こんなに美しい人がいるなんて)」と、称賛の声が多数上がっています。BLACKPINKは4月8〜9日、東京ドームにて来日公演「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN」を開催しました。同公演は6月3〜4日、京セラドーム大阪(大阪府大阪市西区)でも行われます。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:吉岡 誠悦)