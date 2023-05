2016年に活動を休止したイギリスの人気ボーイズバンド、ワン・ダイレクション。メンバーのハリー・スタイルズが活動再開に触れ、「絶対ないとは言わない」と匂わせた。

現地時間の4月27日、ハリーが親友ジェームズ・コーデンが司会を務める『レイト×2ショー with ジェームズ・コーデン』に出演。答えにくい質問か、ゲテモノ料理を口にするか究極の選択を迫るゲーム「Spill Your Guts or Eat Your Guts」に挑戦し、ワン・ダイレクションの活動再開について触れた。

「ワン・ダイレクションの活動再開はある?イエスかノーかで答えて」という質問に対し、ハリーは「イエスかノーでは答えられないよ」とコメント。「絶対ないとは言えないと思う。時が来て、僕らがやりたいと思ったら、やらない理由はないと思う」と明かした。

ワン・ダイレクションは、2010年にイギリスのオーデション番組「Xファクター」にて、ハリーとルイ・トムリンソン、ナイル・ホーラン、リアム・ペイン、ゼイン・マリクで結成され、世界中で人気を博した。2015年にゼインがグループを脱退し、翌2016年に活動休止を発表。以来メンバーはソロ活動を行っている。

ワン・ダイレクションの活動再開に関しては、実は今月初めにインターネット上で噂が囁かれていた。この度、ワンダイのメンバーと親しいジェームズが8年続いた冠トーク番組『レイト×2ショー with ジェームズ・コーデン』を終えることとなり、最終回にワンダイがゲストとして登場し、再結成するのでは?との憶測が流れたのだ。これに対し、番組がツイッターにてこれを否定。「僕らが一番ワンダイを愛しているけれど、これは事実じゃない」としていた。