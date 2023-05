『マンダロリアン』ボ＝カターン役ケイティー・サッコフ、アンチは「私に夢中なのよ」

先日4月19日に最終回が配信されたばかりの『マンダロリアン』シーズン3。今シーズンで意外にも大きな役割を担うことになったボ=カターン・クライズ役のケイティー・サッコフが、アンチへの向き合い方を明かしている。

【関連記事】スター・ウォーズはどの順番で見るべき?ディズニープラス配信作を映画・ドラマ・アニメごとに整理

『スター・ウォーズ』フランチャイズのファンは、あまりにも作品に対して熱狂するあまり、時にキャストや監督に辛辣な言葉をネット上で投げかけて問題になることが少なくない。

シーズン2にゲストとして初登場したケイティー扮するボ=カターンは、シーズン3で主要ヴィランになるのではないかと予想されていたが、本編では他でもないボ=カターンがマンダロリアンたちを団結させ、故郷である惑星マンダロアを奪還する英雄に。

ヴィラン説が覆された一方で、ボ=カターンが大活躍したことにより、主人公であるディン・ジャリン(ペドロ・パスカル)とベビー・ヨーダことグローグーの活躍が減ったなどと、その描かれ方に苦言を呈する人がいるようだ。

米ポッドキャスト番組に出演したケイティーは、ボ=カターンのアンチについて、「分からないけど、70%は(ボ=カターンに)超、超、超興奮して、10%が“全部嫌い”、5%が“ボ=カターンだけ嫌い”、そして2%は私に夢中なのよ」と冗談交じりにコメント。

続けて、「芸術は主観的だから、私たちがやっていること、才能や仕事をみんなが気に入ってくれると思うのは愚かなこと。ただ……、放っておく必要があるんです」と持論を述べていた。

And this is why we love Katee Sackhoff. Honest, and hilarious. pic.twitter.com/elqLUJP3LZ

- The Big Thing Podcast (@BigThingShow) April 25, 2023