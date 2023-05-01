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1日午後0時22分ごろ、鹿児島県沖縄県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、鹿児島県の与論町、沖縄県の名護市、国頭村、大宜味村、本部町、恩納村、那覇市、浦添市、糸満市、うるま市、南城市、中城村、西原町、与那原町、南風原町、それに八重瀬町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□鹿児島県
与論町

□沖縄県
名護市　国頭村　大宜味村
本部町　恩納村　那覇市
浦添市　糸満市　うるま市
南城市　中城村　西原町
与那原町　南風原町　八重瀬町

■震度1
□沖縄県
宜野座村　金武町　粟国村
伊平屋村　宜野湾市　沖縄市
豊見城市　読谷村　北谷町
北中城村　座間味村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。