1日午後0時22分ごろ、鹿児島県、沖縄県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、鹿児島県の与論町、沖縄県の名護市、国頭村、大宜味村、本部町、恩納村、那覇市、浦添市、糸満市、うるま市、南城市、中城村、西原町、与那原町、南風原町、それに八重瀬町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□鹿児島県

与論町

□沖縄県名護市 国頭村 大宜味村本部町 恩納村 那覇市浦添市 糸満市 うるま市南城市 中城村 西原町与那原町 南風原町 八重瀬町

■震度1

□沖縄県

宜野座村 金武町 粟国村

伊平屋村 宜野湾市 沖縄市

豊見城市 読谷村 北谷町

北中城村 座間味村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。