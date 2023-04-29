µð¿Í¤ÏÃæÅÄæÆ¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é£²¥é¥ó¤Ç£´°ÌÉâ¾å¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÀèÀ©ÂÇ¡õ¶å²ó£²»à¤«¤éµ®½Å¤Ê»Íµå
¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¢µð¿Í£´☓¡½£³¹Åç¡¢£µ²óÀï¡¢¹Åç£³¾¡£²ÇÔ¡¢£²£¹Æü¡¢Åìµþ£Ä¡Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¡Ê£Ç£×¡Ë½éÆü¤Ï¼çË¤¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤éËë¤ò³«¤±¤¿¡£µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬°ì²ó£²»àÆóÎÝ¡£ÀèÀ©¤È¤Ê¤ëº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º¬À£±£°£°¡ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤«¤¨¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥«¥¦¥ó¥È£°¡Ý£±¤«¤é¥³¥ë¥Ë¥¨¥ë¤Î£±£µ£²¥¥í¤ÎÂ®µå¤ò°ìÁ®¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿£ÇÅÞ¤ò½é²ó¤«¤éÊ¨¤«¤»¤¿¡£µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÂÇ¤Çº£µ¨£·ÂÇÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»£µ£°£°ÂÇÅÀ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
½ÕÀè¤ÎÃË¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Ï£³¡¢£´·î¤Ë£´ÈÖ¤È¤·¤Æ£²£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£¶£´¡¢£±£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£µÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖÂç¼ùÀ¸Ì¿·î´Ö£Í£Ö£Ð¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î³«ËëÁ°¤Ë¿·¼ç¾¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤½¤³¡Ê½ÕÀè¡Ë¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡×¤Èà²¬ËÜÀáá¤Ç¤±¤à¤Ë´¬¤¤¤¿¤¬¡¢¿ô»ú¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤â»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤Ç£²£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£³£´£±¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶ÂÇÅÀ¡££²£°£²£°¡¢£²£±Ç¯¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Ç£²´§²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¼çË¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨¤ÇÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤³¤½¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ç¾¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬¸Þ²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¡£¶å²ó¤â£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¥É¥é¥Þ¤¬µ¯¤¤ë¡£²¬ËÜÏÂ¤¬»Íµå¤òÁª¤Ö¡£¤½¤·¤ÆÃæÅÄæÆ¤¬½éµå¤òº¸Ãæ´Ö¤ØµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é£¶¹æ£²¥é¥ó¡£³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¤ÎÀ¸´Ô¤Ç¼Ú¶â¤Ï¡Ö£²¡×¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µð¿Í¤¬£´°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£