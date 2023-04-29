¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡¢10Âå¤ÎÂà½ê¼Ô¤âµÞÁýÃæ¡© ¥¥¹¥Þ¥¤ËÌ»³¤ËÂ³¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤â
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Kis-My-Ft2(¥¥¹¥Þ¥¤)¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëËÌ»³¹¨¸÷¤¬¡¢»öÌ³½ê¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢Âà½ê¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×(Ê¸·Ý½Õ½©)¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢Æ±»ï¤Ï¥¥¹¥Þ¥¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£2021Ç¯¤Ë¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢²£Èø¾Ä¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÀé²ì·ò±Ê¤ÈËÌ»³¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÆó³¬Æ²¹â»Ì¤¬ÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ£¥öÃ«ÂÀÊå°Ê³°Á´°÷¤¬²ñ¼Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝ¼êÇÛ¤µ¤ì¤ÆÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î¥¬¡¼¥·¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬°ÊÁ°¡¢¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëËÌ»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÌ³½ê¤È¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡>>¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÀÈï³²ÊóÆ»¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÊó¤¸¤º ¾õ¶·ÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡È¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Î¹ðÈ¯¤¬É¬Í×?<<
¡¡Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ»³¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òÂà½ê¤·¤¿ÂìÂô½¨ÌÀ¸µÉû¼ÒÄ¹¤òÊé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯½©¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤âËÌ»³¤Ï»öÌ³½ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯½©¤ËÂìÂô¤¬Âà½ê¤ò·è¤á¤Æ¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¡£ºÇ½ªÅª¤ËËÌ»³¤È»öÌ³½ê¤Î´Ö¤ÇÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌ»³¸Ä¿Í¤Î»Å»ö¤Ï»¨»ï¤ÎÏ¢ºÜ¡¢5·îËö¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÉñÂæ¡ÖEndless SHOCK¡×¡¢5·î¤«¤éÁ´5²óÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀµµÁ¤ÎÅ·Çé¡¡Season2¡×(NHK)¤Î¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÂìÂô»á¤ÏÀè¤´¤í¿·»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£¸Ä¿Í¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¤½¤³¤ËËÌ»³¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)
¡¡King & Prince¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤¬5·î22Æü°Ê¹ß½ç¼¡Âà½êÍ½Äê¡£Æ±·î¤Ë¤Ï¸µV6¤Î»°Âð·ò¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤ÏIMPACTors¤¬Âà½êÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Ë¤Ïº£Ç¯3·îËö¤«¤éà22ºÐÄêÇ¯À©á¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤ÎÂà½ê¤Ï¿ô¿Í¤Ç¡¢°ìÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄêÇ¯À©¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ê10Âå¤¬10¿Í°Ê¾åÂà½ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²¤Î¼ÂÂÖ¤¬¹ñÆâ³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¡¢ÂçÎÌ¤ÎJr.¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âà½ê¤·¤½¤¦¡×(Æ±)¡¡³Î¼Â¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÄë¹ñ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£