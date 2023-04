【海外旅行に行く人は要チェック！】「ミルクティー」はNG！海外では通じない“飲み物”クイズ3連発

英語だと思ってよく使っているその言葉、実は海外では通じないかも!?いざというときに恥をかかないよう、正しい英語表現を知っておきましょう!

【ミルクティー】は英語でなんて言う?

ミルクティーは日常生活でよく使う言葉ですよね。でも実は海外では通じないって知っていましたか?ミルクティーは正しくは、なんと言うのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

正解は…

答えは「tea with milk」でした!

ミルクティーといえば、紅茶にあたたかい牛乳を加えた飲み物ですよね。ミルク入りの紅茶は、海外でも広く親しまれています。けれども、「milk tea」は和製英語。英語圏では前置詞のwithを使って、「tea with milk」という言い方をします。この言い回しを使えば、色々な紅茶の飲み方を表現できますよ。「tea with lemon」であればレモンティー、「tea with ginger」といえば生姜の入ったジンジャーティー、「tea with milk and sugar」であれば砂糖入りのミルクティーを指します。

【ココア】は英語でなんて言う?

ココアは日常生活でよく使う言葉ですよね。でも実は海外では通じないって知っていましたか?ココアは正しくは、なんと言うのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

正解は…

正解は「hot chocolate」でした!

日本でいう飲み物のココアを指す英単語としては、実は「cocoa」も正解です。ココアの原料であるカカオの実を指す「cacao」の音の組み合わせが変わり、イギリスで「cocoa」という単語になりました。それが日本に伝わり、「ココア」の呼び名が定着します。けれど、「cocoa」を「ココア」と発音してしまうと英語圏では通じません。意味を理解してもらうには、「コゥコゥ」に近い音で発音する必要があります。同じ意味で使われている「hot chocolate」という表現のほうが、発音しやすく誤解のない伝わり方をするようです。

【ノンアルコール】は英語でなんて言う?

ノンアルコールは日常生活でよく使う言葉ですよね。でも実は海外では通じないって知っていましたか?ノンアルコールは正しくは、なんと言うのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

正解は…

答えは「nonalcoholic」もしくは「alcohol-free」でした!

日本でいう「ノンアルコール」は、アルコールを含まない飲料のこと。英語の「nonalcoholic(ノンアルコホリック)」に由来する和製英語です「alcohol」ではなく「alcoholic」と綴りが違い、発音も異なるので注意が必要ですね。なお、「alcohol-free」も同じ意味です。最近は日本でも「アルコールフリー」と言われることがありますが、こちらは英語圏でも通じる表現となっています。「ノンアルコールのビール」と言いたいときは、「alcohol-free beer」か「nonalcoholic beer」と伝えてみましょう。

出典:和製英語112選|ネイティブへの使用は要注意!ジャンル別に徹底解説 シェーンのお役立ち情報|英会話教室・英会話スクール【シェーン英会話】 (shane.co.jp)