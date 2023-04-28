TBS¥É¥é¥Þ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼±ê¾å ¥¢¥é¥µ¡¼ÆÈ¿È½÷À¤ò¡È¥ª¥È¥ÊÌ¤Ëþ½÷»Ò¡É¤ËÈãÈ½¡Öµ¤»ý¤Á°¡×
¡¡7·î´ü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î²ÐÍËTBS¥É¥é¥Þ ¡Ø18/40¡Á¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤éÌ´¤âÎø¤â¡Á¡Ù¤¬27Æü¤Ë¾ðÊó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡¸¶ÍÚ¤È¿¼ÅÄ¶³»ÒW¼ç±é¤ÎËÜºî¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë18ºÐ¤ÎÃçÀîÍÀ´(Ê¡¸¶)¤¬Í½´ü¤»¤ÌÇ¥¿±¤Ç¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¡£°ìÊý¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦À®À¥Æ·»Ò(¿¼ÅÄ)¤Ï¤â¤¦¤¹¤°40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤À¤¬¡¢10Ç¯´ÖÎø°¦¤È¤ÏÌµ±ï¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø2¿Í¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£Ê¡¸¶±é¤¸¤ëÍÀ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ª¥È¥Ê½é¿´¼Ô¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¿¼ÅÄ±é¤¸¤ëÆ·»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤·¤ÆÎø°¦ÁÇ¿Í¤ÎÆÈ¿È¡È¥ª¥È¥ÊÌ¤Ëþ½÷»Ò¡É¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡>>²Ð10¡Ø²¦ÍÍ¤ËÊû¤°Ìô»Ø¡Ù¡¢¤Þ¤¿¡È·ÀÌó·ëº§¡É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÉÔÉ¾?¡Ö¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°<<
¡¡¤³¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ½Ð»º¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¥ª¥È¥ÊÌ¤Ëþ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤è?¡×¡ÖÎø°¦¤´¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¹¤®¡×¡ÖÇ¥¿±¤·¤Ê¤¤ã¥ª¥È¥Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«?¡×¡Öµ¤»ý¤Á°!¡×¡Ö¤â¤¦ÎáÏÂ¤À¤è¡Ä?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬»¦Åþ¡£¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÏÁá¤¯¤â±ê¾å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ëº§¤âÇ¥¿±¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë18ºÐ¤ò¡Ø¥ª¥È¥Ê½é¿´¼Ô¡Ù¡¢Îø°¦¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Î¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤ò¡Ø¥ª¥È¥ÊÌ¤Ëþ¡Ù¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¡£ËÜºî¤Ç¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤Ï¤º¤ÎF1ÁØ¡¢F2ÁØ¤«¤é´°Á´¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¥³¥Ô¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×(·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼)
¡¡ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£µ»öÆâ¤Î°úÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø18/40¡Á¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤éÌ´¤âÎø¤â¡Á¡Ù¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤è¤ê¡¡https://twitter.com/1840_tbs