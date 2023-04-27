YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬Ìó2½µ´Ö¤ÇÁ´À¤³¦¤ÎÆ°²è¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡ª
YOASOBI¤Î4·î12ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÌó2½µ´Ö¤ÇÁ´À¤³¦Æ°²è¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸·×1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏBillboard JAPANÁí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈJAPAN Hot 100¡É¤Ë¤Æ¡¢2½µÏ¢Â³¤ÎÁí¹ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¤½¤Î¤Û¤«Spotify¡¦Apple Music¡¦iTunes¡¦Amazon Music¡¦Deezer¡¦KK BOX¡¦AWA¡¦LINE MUSICÅù¼çÍ×DSP¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¼ó°Ì¤òÀÊ´¬¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Billboard¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Global Excl. U.S.¤Ë¤Æ5°Ì¡¢Global 200¤Ç¤Ï14°Ì¡¢Spotity¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢´Ú¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¿¥¤¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤ÇTop 50Æþ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆApple Music¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×100¡§¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤Æ5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£4·î13Æü(ÌÚ)¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿MVºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤éÌó2½µ´Ö¤Ç4,500Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëµÏ¿Åª¤Ê¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã³¤³°¥Á¥ã¡¼¥È ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó°ìÍ÷¡ä
The Billboard Global Excl. U.S. 5°Ì
The Billboard Global 14°Ì
YouTube À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª ¥È¥Ã¥×100 6°Ì
YouTube À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¶Ê ¥È¥Ã¥×100 7°Ì
Spotify Top 50 ÂæÏÑ ¥Á¥ã¡¼¥È 2°Ì
Spotify Top 50 ´Ú¹ñ ¥Á¥ã¡¼¥È 9°Ì
Spotify Top 50 ¹á¹Á ¥Á¥ã¡¼¥È 12°Ì
Spotify Top 50 ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë ¥Á¥ã¡¼¥È 11°Ì
Spotify Top 50 ¥¿¥¤ ¥Á¥ã¡¼¥È 43°Ì
Spotify Top 50 ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ ¥Á¥ã¡¼¥È 44°Ì
Apple Music ¥È¥Ã¥×100¡§¥°¥í¡¼¥Ð¥ë 5°Ì
Apple Music ¥È¥Ã¥×100¡§ÂæÏÑ 3°Ì
Apple Music ¥È¥Ã¥×100¡§¹á¹Á 7°Ì
Apple Music ¥È¥Ã¥×100¡§¥Þ¥«¥ª 10°Ì
Apple Music ¥È¥Ã¥×100¡§´Ú¹ñ 19°Ì
Apple Music ¥È¥Ã¥×100¡§¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë 23°Ì
Apple Music ¥È¥Ã¥×25¡§ÂæËÌ 3°Ì
Apple Music ¥È¥Ã¥×25¡§¾å³¤ 5°Ì
Apple Music ¥È¥Ã¥×25¡§¥½¥¦¥ë 7°Ì
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Ayase¡¿²Î¾§¡§ikura
ÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
ÀÖºä¥¢¥«½ñ¤²¼¤í¤· YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¸¶ºî¾®Àâ¡Ø45510¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
YOASOBI
¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î - EP¡Ù
5·î10ÆüÈ¯Çä
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
1. ¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó (¸¶ºî¾®Àâ¡§µÜÉô¤ß¤æ¤¡Ø¿§°ã¤¤¤Î¥È¥é¥ó¥×¡Ù)
2. ³¤¤Î¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë (¸¶ºî¾®Àâ¡§ÄÔÂ¼¿¼·î¡Ø¥æ¡¼¥ì¥¤¡Ù)
3. ¹¥¤¤À (¸¶ºî¾®Àâ¡§¿¹³¨ÅÔ¡Ø¥Ò¥«¥ê¥Î¥¿¥Í¡Ù)
4. ¥ß¥¹¥¿¡¼ (¸¶ºî¾®Àâ¡§ÅçËÜÍýÀ¸¡Ø»ä¤À¤±¤Î½êÍ¼Ô¡Ù)
¡Ú¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈÈ×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡Ë¡Û ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
»ÅÍÍ¡§12cm CD¡ÜBlu-ray¡Ü¾®Àâ4ºî¡ÜÆÃÀ½BOX
²Á³Ê¡§¡ï10,000¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖ¡§XSCL70¡Á2
¡ãBlu-ray¡ä
¡¦YOASOBI¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022¡×
[³«ºÅÆü] 2022Ç¯8·î6Æü(ÅÚ)¡¡[¾ì½ê] ÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à
¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó¡¿¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡¿¥ß¥¹¥¿¡¼¡¿¤â¤·¤âÌ¿¤¬ÉÁ¤±¤¿¤é¡¿¹¥¤¤À¡¿·²ÀÄ
¡¦YOASOBI¡ÖSPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2022¡×
[³«ºÅÆü] 2022Ç¯8·î28Æü(Æü)¡¡[¾ì½ê] »³Íü¸© »³Ãæ¸Ð¸òÎ®¥×¥é¥¶ ¤¤é¤é
Ìë¤Ë¶î¤±¤ë¡¿»°¸¶¿§¡¿ÂçÀµÏ²Ì¡¡¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡¿²øÊª¡¿¥Ä¥Ð¥á
¡Ú¿§°ã¤¤¤Î¥È¥é¥ó¥×¡Ê¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¸¶ºî¡ËÈ×¡Û ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
»ÅÍÍ¡§8cm CD¡ÜÂçÈ½¤·¤ª¤ê¡Ü¾®Àâ1ºî
²Á³Ê¡§¡ï2,500¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖ¡§XSDL1¡Á2
<¾®ÀâÆâÍÆ>
¡Ö¡Ø¿§°ã¤¤¤Î¥È¥é¥ó¥×¡Ù¡½¡½¤Ï¤¸¤á¤ÆÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤àÊª¸ì¡× (µÜÉô¤ß¤æ¤ Ãø / [¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡Ù(¿åÎë¼Ò ´©)¤è¤ê])
<¤¢¤é¤¹¤¸>
ÊÂ¹ÔÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤¿¥Æ¥í¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤ï¤ì¡¢Êá¤é¤ï¤ì¤¿°¦Ì¼¤Î²ÆÊæ¡£½¡°ì¤Ï²ÆÊæ¤òµß¤¤¤Ë¡¢Ã±¿È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Îà¶À³¦〞¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡Ú¥æ¡¼¥ì¥¤¡Ê¡Ö³¤¤Î¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë¡×¸¶¡ËÈ×¡Û ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
»ÅÍÍ¡§8cm CD¡ÜÂçÈ½¤·¤ª¤ê¡Ü¾®Àâ1ºî
²Á³Ê¡§¡ï2,500¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖ¡§XSDL3¡Á4
<¾®ÀâÆâÍÆ>
¡Ö¡Ø¥æ¡¼¥ì¥¤¡Ù¡½¡½¤Ï¤¸¤á¤Æ²È½Ð¤·¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤àÊª¸ì¡× (ÄÔÂ¼¿¼·î Ãø / [¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡Ù(¿åÎë¼Ò ´©)¤è¤ê])
<¤¢¤é¤¹¤¸>
²È½Ð¤ò¤·¤Æ³¤±è¤¤¤Î±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢²ÖÂ«¤¬¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤¿Ìë¤Î¹¾ì¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê½÷¤Î»Ò¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¥Ò¥«¥ê¥Î¥¿¥Í¡Ê¡Ö¹¥¤¤À¡×¸¶ºî¡ËÈ×¡Û ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
»ÅÍÍ¡§8cm CD¡ÜÂçÈ½¤·¤ª¤ê¡Ü¾®Àâ1ºî
²Á³Ê¡§¡ï2,500¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖ¡§XSDL5¡Á6
<¾®ÀâÆâÍÆ>
¡Ö¡Ø¥Ò¥«¥ê¥Î¥¿¥Í¡Ù¡½¡½¤Ï¤¸¤á¤Æ¿Í¹ðÇò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤àÊª¸ì¡× (¿¹³¨ÅÔ Ãø / [¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡Ù(¿åÎë¼Ò ´©)¤è¤ê])
<¤¢¤é¤¹¤¸>
ÍÄÆëÀ÷¤ÎÄÇÂÀ¤¬¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤ÎÍ³Éñ¤Ï¡¢»Í²óÌÜ¤Î¹ðÇò¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²áµî¤Î¹ðÇò¤ò¾Ã¤·µî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡Ú»ä¤À¤±¤Î½êÍ¼Ô(¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¸¶ºî)È×¡Û ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
»ÅÍÍ¡§8cm CD¡ÜÂçÈ½¤·¤ª¤ê¡Ü¾®Àâ1ºî
²Á³Ê¡§¡ï2,500¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖ¡§XSDL7¡Á8
<¾®ÀâÆâÍÆ>
¡Ö¡Ø»ä¤À¤±¤Î½êÍ¼Ô¡Ù¡½¡½¤Ï¤¸¤á¤Æ¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤àÊª¸ì¡× (ÅçËÜÍýÀ¸ Ãø / [¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡Ù(¿åÎë¼Ò ´©)¤è¤ê])
<¤¢¤é¤¹¤¸>
¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¡ÖËÍ¡×¤È½êÍ¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤È¤¢¤ë¹ñ¤Î»ÜÀß¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿ËÍ¤Ï¡¢¡ÖÀèÀ¸¡×¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ
YOASOBI±þ±çÅ¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È
¢¨¡È±þ±çÅ¹¡ÉÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¥ê¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Sony Music Shop¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à / °ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë/ TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
WonderGOO / ¿·À±Æ²¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¿·À±Æ²WonderGOO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Amazon.co.jp¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê³Æ·ÁÂÖ³¨ÊÁ¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢¨¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î - EP¡×¤Î¤É¤Î·ÁÂÖ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÆ±°ì³¨ÊÁ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊAmazon.co.jp¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù
ÊüÁ÷Ãæ
¡ãINTRODUCTION¡ä
¡Ö¤³¤Î·ÝÇ½³¦¡Ê¤»¤«¤¤¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ±³¤ÏÉð´ï¤À¡×
ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÇÆ¯¤¯»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦¥´¥í¡¼¡£
¤¢¤ëÆü¡É¿ä¤·¡É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖB¾®Ä®¡×¤Î¥¢¥¤¤¬Èà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¤¢¤ë¶ØÃÇ¤ÎÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î¡ÉºÇ°¡É¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢±¿Ì¿¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§¡Ø¿ä¤·¤Î»Ò¡Ù ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§Ê¿ËÒÂçÊå
½õ´ÆÆÄ¡§ÇÉÙ¤Á¤ã¤ª
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÅÄÃæ ¿Î
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¿»³´²ºÚ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°²è¹©Ë¼
¡ÚCAST¡Û
¥¢¥¤¡§¹â¶¶Íû°Í
¥¢¥¯¥¢¡§ÂçÄÍ¹ä±û
¥ë¥Ó¡¼¡§°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨
¥´¥í¡¼¡§°ËÅì·ò¿Í
¤µ¤ê¤Ê¡§¹âÌøÃÎÍÕ
¥¢¥¯¥¢(ÍÄ¾¯´ü)¡§Æâ»³Í¼¼Â
ÍÇÏ¤«¤Ê¡§ß¯¤á¤°¤ß
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼
¡ØYOASOBI ARENA TOUR ¡ÈÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¡É¡Ù
µÜ¾ë¸ø±é
5·î4Æü(ÌÚ¡¦½Ë)¡¡³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:00
5·î5Æü(¶â¡¦½Ë)¡¡³«¾ì 15:30 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ
[¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»] G.I.P. https://www.gip-web.co.jp/t/info
Ê¡²¬¸ø±é
5·î20Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:00
5·î21Æü(Æü)¡¡³«¾ì 15:30 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì ¿·´Û
[¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»] ¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡¡0570-09-2424¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË 11:00¡Á17:00¡Ë
ºë¶Ì¸ø±é
6·î3Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:00
6·î4Æü(Æü)¡¡³«¾ì 15:30 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
[¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»] ¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡03-5720-9999 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00)
¿ÀÆàÀî¸ø±é¡Ê¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é¡Ë
6·î23Æü(¶â)¡¡³«¾ì 17:30 / ³«±é 19:00
6·î24Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì 15:30 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
[¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»] ¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡Tel. 052-320-9100 (12:00¡Á18:00)
ÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê 7,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÖCLUB ÌëÍ·¡×²ñ°÷Àè¹Ô¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2023Ç¯4·î5Æü(¿å)20:00 ¡Á4·î23Æü(Æü)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2023Ç¯4·î26Æü(¿å)15:00 ¡Á 4·î29Æü(ÅÚ)23:00
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1·ï¤Ë¤Ä¤1¿½¹þ¤ß¸Â¤ê¡£ (1¿½¹þ¤ß4Ëç¤Þ¤Ç)
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
2023Ç¯5·î10Æü(¿å)È¯Çä ¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î - EP¡Ù ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¥·¥ê¥¢¥ëÉõÆþ·èÄê¡ª
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2023·î5·î9Æü(²Ð)15:00¡Á5·î21Æü(Æü)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§ 2023Ç¯5·î24Æü(¿å)
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1·ï¤Ë¤Ä¤1¿½¹þ¤ß¸Â¤ê¡£ (1¿½¹þ¤ß4Ëç¤Þ¤Ç)
¢¨6ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡£5ºÐ°Ê²¼É¨¾å´Õ¾ÞÌµÎÁ¡¢¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¡£
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë¿ÈÊ¬¾Ú³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¡¢²ñ¾ì¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´ü¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ª¤è¤Ó¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Ë¤è¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤´»ö¾ð¤Ë¤è¤ëÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
©ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
YOASOBI¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.yoasobi-music.jp/
¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://ichigoproduction.com/