『THE FLASH／フラッシュ』グラント・ガスティン、アローバースシリーズへの出演は「完全に終了」

人気DCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』ファイナルシーズンが終幕へ向かうなか、主演のグラント・ガスティンが、米CWのアローバースシリーズへの出演は「完全に終了」したと語っている。



グラント・ガスティン「正式に終わったよ」

米Comicbookmovieによると、最近、グラントはInstagramのライブ配信で共有した動画にて、最後のADR(オートマティック・ダイアログ・リプレースセメント)収録を終えたことを報告。「正式に終わったよ。みんな、ありがとう」とコメントしていたが、どこか語気に活力がないのは、9シーズンにわたって主演したシリーズの終了が寂しいからではないかと思われる。

Grant just did his last adr session for The Flash EVER… He’s completely done… Fck. #TheFlash #TheFinalRun pic.twitter.com/JNKLf5AzMt - ⌁ || THE FLASH SEASON 9 || ⌁ (@superflashwest) April 24, 2023

シーズン9でフィナーレを迎える『THE FLASH』は、8シーズンをもって終了した本家の『ARROW/アロー』を超える、アローバース最長の長寿シリーズに。CWが米Nexstarに買収されことで刷新が始まり、『レジェンド・オブ・トゥモロー』や『SUPERGIRL/スーパーガール』、『ブラックライトニング』『BATWOMAN/バットウーマン』といったDCドラマが次々に打ち切りに。残すところ4話となった『THE FLASH』の終了後は、『スーパーマン&ロイス』のみとなる。

2014年よりCWの大黒柱として一翼を担ってきた『THE FLASH』を送り出すため、4月26日(水)に放送されるシーズン9第9話「It's My Party and I'll Die if I Want To(原題)」には、グリーンアロー/オリバー・クイーン役のスティーヴン・アメル、スパルタン/ジョン・ディグル役のデヴィッド・ラムゼイ、キッド・フラッシュ/ウォリー・ウェスト役のキーナン・ロンズデールらがゲストとしてカムバックする。

映画『ザ・フラッシュ』にグラント演じるバリーは登場する?

なお、6月16日に日本公開予定のDC映画『ザ・フラッシュ』もフラッシュ/バリー・アレンを主人公に描く作品だが、『ジャスティス・リーグ』で同役を演じたエズラ・ミラーが主演で続投。

アローバースのイベントエピソード「クライシス・オン・インフィニット・アース 最強ヒーロー外伝」にエズラ扮するフラッシュがサプライズでカメオ出演したため、映画版にグラントが登場するのではないかと囁かれているが、この噂を本人は否定している。

『THE FLASH/フラッシュ』ファイナルシーズンの最終話となる第13話は、CWにて5月24日(水)に放送予定。日本国内では、Huluでシーズン1〜8が、Netflixでシーズン1〜7が配信中。(海外ドラマNAVI)