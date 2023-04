大ヒットスパイアクションシリーズ第7弾『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』より、トム・クルーズ演じるイーサン・ハントらの姿を写した場面写真が初解禁された。

【写真】ポム・クレメンティエフ演じる最強ヴィラン登場

トム・クルーズ主演の超大作シリーズ「ミッション:インポッシブル」の最新作となる本作。キャストにはおなじみのメンバーが顔をそろえるほか、前作『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』から参加となった謎に包まれたキャラクター、ホワイト・ウィドウ役のヴァネッサ・カービーが続投。また、シリーズ1作目以来の登場で再びイーサンを追い詰めるユージーン・キットリッジ役のヘンリー・ツェーニーがカムバックする。さらに新キャストとして、イーサンと共闘するヒロイン役ヘイリー・アトウェル、最強のヴィラン役でポム・クレメンティエフとイーサイ・モラレスが初参戦する。

解禁された場面写真には、蝋燭の光がゆらめくほの暗い回廊で、トム演じるイーサン・ハントが激走する姿を収めた1枚を皮切りに、街中で降車したヒロイン役のヘイリー・アトウェルを、何者からかかばうように立ちはだかる2ショット、今回初参戦となった最強のヴィラン、ポム・クレメンティエフの怪しげで挑発的な目線が印象的な表情を映し出したシーン、さらに前作「フォールアウト」で強烈な印象を残し、謎に包まれたキャラクター、ホワイト・ウィドウ役のヴァネッサ・カービーがイーサンの耳元で何かを囁いている姿が収められている。

そしてスパイ組織IMFメンバーであるルーサー(ヴィング・レイムス)、ベンジー(サイモン・ペッグ)に、幾度となくイーサンと共闘してきた人気キャラのイルサ(レベッカ・ファーガソン)とおなじみのメンバーが顔をそろえ、彼らに囲まれて街を闊歩するイーサンを写したカットも披露された。

併せて公開されたメイキング写真には、バイクスタントに臨む瞬間なのか、クリストファー・マッカリー監督と演出を確認する姿が。トムが自身のSNSで明かした「すべては、ここへ繋がっていく(It’s all led up to this)」という言葉といかにリンクしていくのか、注目が集まる。

映画『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』は、7月21日より全国公開。豪華仕様のムビチケ前売券(カード、オンライン)は、4月28日より発売開始。詳細は映画公式サイトにて。