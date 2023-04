『NCIS』マイケル・ウェザリー、豪華な自宅プールを公開！

人気犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のアンソニー・“トニー”・ディノッゾ役でお馴じみのマイケル・ウェザリーが、珍しいことに自宅の一部をSNSに投稿してファンを喜ばせている。



【関連記事】『NCIS』マイケル・ウェザリー、テレビ初出演作に違和感ありすぎて話題に

マイケルは、SNSに家族と一緒に出かけた食事のひと時や、旅行中の動画などを投稿することはあるが、自宅そのものを披露することは珍しいようだ。そんなマイケルが、このたびTwitterに自宅のプール画像を投稿して話題となっている。

Summertime begins in my world when I pull out the rainbow floatie thing. Hi everybody! pic.twitter.com/GEvOwGdDqU

- Michael Weatherly (@M_Weatherly) April 23, 2023