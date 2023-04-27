¾®·ª½Ü¡¢ÆóÅáÎ®¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Ø¡¡ÁÏÎ©£³£°¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÈ¯É½
ÇÐÍ¥¡¢¾®·ª½Ü¡Ê£´£°¡Ë¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¡¢¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿»öÌ³½ê¤ÎÁÏÎ©£³£°¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¾®·ª¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£º£¸å¤Ï¶á¡¹¤Ë¼èÄùÌò²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢Àµ¼°·èÄê¸å¡¢½é²Æ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¾®·ª¤ÏÇÐÍ¥¶È¤âÂ³¤±¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ð¤ê¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç»öÌ³½ê¤ò¸£°ú¡£·ÝÇ½³¦¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¡£
à¼ÒÄ¹¡¦¾®·ª½Üá¤¬½é²Æ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡½¡£
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¤ÎÁÏÎ©£³£°¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬³«¤«¤ì¡¢¾®·ª¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤¬¸½¼ÒÄ¹¤Î»³ËÜËô°ìÏ¯»á¡Ê£·£µ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯É½¡£´¥ÇÕ¸å¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¾®·ª¤Ï¡Öº£¤«¤é£³£°Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤Ïº£¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£¶£°¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢º£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¶á¡¹¤Ë¼èÄùÌò²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢Àµ¼°·èÄê¸å¡¢½é²Æ¤Ë¤â½¢Ç¤¡£ÇÐÍ¥¶È¤ÏÂ³¤±¡¢¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢»³ËÜ¼ÒÄ¹¤Ï²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï£±£¹£¹£³Ç¯¡¢±Ç²è¡ÖÂÀÍÛ¤òÅð¤ó¤ÀÃË¡×¡Ê£·£¹Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥´¥ë¥´£±£³¡×¡Ê£¸£³Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë»³ËÜ»á¤¬ÀßÎ©¡£±Ç²è¤äÉñÂæ¤ÎÀ½ºî¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶È¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤â°éÀ®¡£¾®·ª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÄÃæ·½¡Ê£³£¸¡Ë¡¢°½Ìî¹ä¡Ê£´£±¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê£³£µ¡Ë¤éÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò°é¤Æ¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾®·ª¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤ËÊÆ±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥é£ö£ó¥³¥ó¥°¡×¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î£±£³¿Í¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£°ìÊý¡¢»³ËÜ»á¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é±Ç²è´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¡¢£±£°Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥·¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥¤¡×¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±ºî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤âÇÐÍ¥¤Î¥æ¥Ë¥ª¥ó¡ÊÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È²þ³×¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢£±£³Ç¯¤ËµÓËÜ¶¨ÎÏ¤·¤¿±Ç²è¡Ö£È£Ë¡¡ÊÑÂÖ²¾ÌÌ¡×¤Ç¤ÏÅö»þÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê£´£°¡Ë¤ò¼ç±é¤Ë¿ä¤·¡¢ÎëÌÚ¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë´ðÈ×¤òºî¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤«¤é¤Î¿ÍË¾¤â¸ü¤¯¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤âºÙ¤ä¤«¡£¡Ö³ùÁÒÅÂ¡½¡×¤ÎÀ©ºî¿Ø¤Ï¡Ö¿ÍË¾¡¢´ï¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡Ê±é¤¸¤¿³ùÁÒËëÉÜ¼¹¸¢¤Î¡ËËÌ¾òµÁ»þ¤ËÄÌ¤¸¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
£²£°Ç¯£±·î¤Ë¤Ï½µ´©»ï¤¬¾®·ª¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤òÊóÆ»¡£Åö»þ»³ËÜ»á¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤ó¤Ê¹½ÁÛ¤äÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½àÈ÷¤ÏÉ¬Í×¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µ¡¤¬½Ï¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤ÎÀáÌÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢£´£°ºÐ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¾®·ª¤Î¼êÏÓ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¾®·ª¡¡½Ü¡Ê¤ª¤°¤ê¡¦¤·¤å¤ó¡Ë
£±£¹£¸£²¡Ê¾¼ÏÂ£µ£·¡ËÇ¯£±£²·î£²£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£´£°ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£»ùÆ¸·àÃÄ¤Î»ÒÌò¤ò·Ð¤Æ¡¢£¹£¸Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ç£Ô£Ï¡×¤ÇÏ¢¥É¥é½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²£°£°£µÇ¯¤Î¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡££²£°£±£°Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥·¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥¤¡×¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¼ç±éºî¤Ï¡Ö¿®Ä¹¶¨ÁÕ¶Ê¡×¡¢¡ÖÆüËÜÄÀË×¡½´õË¾¤Î¤Ò¤È¡½¡×¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î£±£³¿Í¡×¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡Ö¶äº²¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡££²£±Ç¯¤ËÊÆ±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥é£ö£ó¥³¥ó¥°¡×¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤Ï½÷Í¥¡¢»³ÅÄÍ¥¡Ê£³£¸¡Ë¡££±£¸£´¥»¥ó¥Á¡£
¡ú¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¼ç¤Ê½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È
¾®·ª½Ü¡¢ÅÄÃæ·½¡¢°½Ìî¹ä¡¢ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¡¢ÍÕ»³¾©Ç·¡¢µÈÃ«ºÌ»Ò¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡¢¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢Â¿´ôÀîÍµÈþ¡¢Â¿´ôÀî²Ú»Ò¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢ÅÄËÒ¤½¤é¡¢ºùÌÚ·ò°ì¡¢¼êÄÍ¤È¤ª¤ë¡¢£í£é£÷£á¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë