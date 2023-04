歌手のLiSAが25日に自身のインスタグラムを更新し、第1子を出産したことを報告した。

LiSAは「いつも応援してくれる皆様へ」と質された画像とともに「いつも応援してくださる皆様へ」から始まるメッセージを投稿。「私事ではありますが、先日第一子を出産いたしました」と報告し、「パワーアップした私で、音楽を届けられることが楽しみです。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします」と、あいさつ。「今日もいい日だっ」と締めくくっている。投稿には、英語と中国語でも同様のメッセージが添えられている。

LiSAは2020年1月に声優の鈴木達央と結婚を発表している。



引用:「LiSA」インスタグラム(@xlisa_olivex)

【LiSAコメント全文】

いつも応援してくださる皆様へ

私事ではありますが、先日第一子を出産いたしました。

パワーアップした私で、音楽を届けられることが楽しみです。

どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

今日もいい日だっ。

LiSA

I’d like to share some personal news, that I recently gave birth to my first child.

I’m back stronger than ever, and so excited to continue making music for everyone.

Thank you all for your continued support & I promise I’ll see you soon!

Today’s another great day.

雖然是私事,想借此分享我平安生下了第一胎。

變得更堅強的自己,非常期待繼續製作音樂給大家。

感謝大家一直以來的支持,今後也請多多指教!

我們約定好見面!

今天也是的美好的一天。

LiSA