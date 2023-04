AppleのApp Storeが独占禁止法に違反しているかどうかが焦点となったApple対Epic Gamesの裁判において、第9巡回区控訴裁判所は現地時間2023年4月23日、Epic側の「App Storeは独占禁止法に抵触する」との訴えを退け、2021年の地方裁判所による判決を支持しました。



前回の判決と同じく、Epicによる10項目の主張の9項目は退けられ、Appleの勝利といえる結果となっています。

人気ゲーム「フォートナイト」の開発者であるEpicは、Appleのアプリ内課金を回避するために、外部サイトへ誘導する仕組みを設定。その行為が規約違反であるとして「フォートナイト」はApp Storeから削除されました。



Epicは外部決済を理由とするApp Storeからの削除、そしてアプリ内課金以外を認めないAppleの行為は独占禁止法違反だとしてAppleを提訴、両社は裁判で争ってきました。

2021年に地方裁判所が下した判決は、Appleがアプリ外での購入という選択肢を与えないのは問題だという1点以外はAppleに有利となる内容で、EpicによるApp Storeのポリシーが独占禁止法に抵触するとの主張は退けられました。前述したようにEpicが訴えた10項目中、9項目は却下されています。



Epicはこれを不服として上告、今回の裁判となっています。



第9巡回区控訴裁判所は2021年の判決の内容を支持、Epicの主張は概ね却下される結果となりました。



Appleはこれを「圧倒的な勝利」とし、2021年、そして今回の2023年の2回の裁判で、10項目のうち9項目がAppleに有利な判決となり、App Storeが独占禁止法に違反していないとの判決が下されたとコメントしています。



一方Epicのティム・スウィーニー最高経営責任者(CEO)は、Appleのアンチ・ステアリング行為(アプリ内課金以外の決済方法を開発者がユーザーに提示できないようにすること)を認めないという判決が下されたのは幸運だったとツイート、「次のステップに向けて動いている」とツイートしました。



Fortunately, the court's positive decision rejecting Apple's anti-steering provisions frees iOS developers to send consumers to the web to do business with them directly there. We're working on next steps.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 24, 2023