なにわ男子の道枝駿佑と長尾謙杜が出演するファイントゥデイ「シーブリーズ フェイス&ボディシート」の新WEBCM「FACE,SHOULDER,KNEES&TOES feat.フェイス&ボディシート」篇が、4月25日より公開される。

【写真】道枝駿佑&長尾謙杜、出会って10年 学校とジャニーズで「青春2倍です!」

CMでは、道枝、長尾が、リニューアルしたフェイス&ボディシートを片手に登場。「Let’s wipe out body and soul! Here we go!」(身体と魂を拭き散らかせ! さあ、行くぞ!)という言葉を合図に、なじみ深い「Head, Shoulders, Knees and Toes」の音楽に乗せ、顔から身体の隅々まで、フェイス&ボディシートで拭きまくる、息の合った華麗なオリジナルダンスを披露している。2人が見せる、リズミカルで楽しい“#全身ワイプダンス”が見どころだ。

撮影では、カットがかかると2人が自分たちのダンスをモニターで真剣にチェックする姿や、時間がない中での撮影にもかかわらず、すっかりダンスを自分のモノにしてしまう様子が見られた。個性的な振り付けを難なくこなす姿に、スタッフからも思わず「おぉ〜〜!」と歓声が。耳なじみのあるキャッチ―な英語の歌に合わせたダンスを、長尾は「無意識に歌っちゃうね」とノリノリで踊る。動きをミスしてしまい悔しそうな道枝を、長尾がちゃめっ気たっぷりな表情で和ますシーンも。身体を拭く滑らかな振り付けを、さわやかに踊りこなし、振り付けの先生も「ゴージャス!!」と絶賛。終始笑顔の絶えない、和やかな現場となった。

なにわ男子の道枝駿佑と長尾謙杜が出演する「シーブリーズ フェイス&ボディシート」の新WEBCM「FACE,SHOULDER,KNEES&TOES feat.フェイス&ボディシート」篇は、4月25日よりWEBおよび屋外広告(一部エリア)上にて公開。