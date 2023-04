1983年に公開されたオリジナル三部作のクライマックス『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』の40周年を記念し、5月3日〜5日の3日間限定で、東京のTOHOシネマズ 日比谷にて、デジタル初上映が行われる。チケットは、本日深夜0時(=4月25日午前0時)より、TOHOシネマズ 公式サイトで発売開始する。上映当日は、鑑賞者全員に40周年記念USポスターがプレゼントされる。

なお、5月4日は「スター・ウォーズ」シリーズを象徴するせりふ“May the Force be with you.”(フォースと共にあらんことを。)の“May the Force”と“May the 4th(5月4日)”の語呂合わせから、世界共通の「スター・ウォーズの日」となっている。

この日のみ、本編上映前に特別ゲストによるスペシャルトークイベントを実施。メディアの取材が入る予定で、会場内ではテレビカメラ及びスチールカメラ等による撮影が行われ、参加者が映りこむ場合がある。

『ジェダイの帰還』は、帝国軍がより強力な第2デス・スターの建造を進めている中、反乱軍は総力を結集し、デス・スターへ攻撃の準備を計画していた。一方、ルーク・スカイウォーカーは、邪悪な皇帝の前でダース・ベイダーとの最後の戦いに挑む。

■特別上映概要(期間中、1日1回上映=計3回)

・5月3日(水) 後2:00〜上映開始

・5月4日(木) STAR WARS DAY 2023 特別上映イベント付き上映 後2:30〜イベント開始/後3:00上映開始

・5月5日(金) 後2:00〜