「ユーチューバー」になった日本代表経験者をまとめてみた

情報技術が発達した近年は、メディアを通さず選手自身がSNSなどで発信するようになってきた。

ここでは、日本代表の経験がある選手たちのYouTubeチャンネルを一覧でご紹介しよう。

各年代を分かりやすくするために、五輪世代ごとにまとめてみたぞ。

日本代表 東京五輪世代 YouTubeチャンネル

板倉滉 【板倉滉 / Itakura Ko】

堂安律 【Ritsu Doan / 堂安律】

日本代表 ロンドン五輪世代 YouTubeチャンネル

柿谷曜一朗 【柿谷曜一朗『にじゅうまるチャンネル』】

杉本健勇 【杉本健勇 / Kenyu Sugimoto】

小林祐希 【小林祐希ボディメイクカレッジ】

坂井達弥 【たっちゃん&なっちゃん〜Tacchan&Nacchan〜】 ※奥さんとの共同チャンネル

日本代表 北京五輪世代 YouTubeチャンネル

本田圭佑 【Keisuke Honda / 本田圭佑 】

長友佑都 【Yuto Nagatomo】

李忠成 【李忠成/Tadanari Lee】

西大伍 【西 大伍 Daigo Nishi】

槙野智章 【槙野智章の俺じゃけん】

森脇良太 【森脇良太の誘ってんじゃんTV】

日本代表 アテネ五輪世代 YouTubeチャンネル

田中マルクス闘莉王 【闘莉王TV】

松井大輔 【松井大輔 / Daisuke Matsui】

大久保嘉人 【白鶴酒造公式チャンネル【日本酒】】 ※白鶴酒造とのコラボ

菅野孝憲 【菅野孝憲のスゲ〜話！】

日本代表 シドニー五輪世代 YouTubeチャンネル

中田英寿 【Hidetoshi Nakata Official】

中澤佑二 【中澤佑二公式チャンネル】

播戸竜二 【播戸竜二のおばんざい屋】

日本代表 アトランタ五輪世代 YouTubeチャンネル

前園真聖 【おじさんだけど、遊んでもいいですか？】

城彰二 【【元サッカー日本代表 城彰二】JOチャンネル】

福西崇史 【【公式】福西崇史福ちゃんねる】

戸田和幸 【戸田和幸「SHIN_KAISETSU」】

日本代表 バルセロナ五輪世代 YouTubeチャンネル

本田泰人 【キャプテン本田泰人チャンネル】

山田隆裕 【TAKAちゃんTV【山田隆裕チャンネル】】

日本代表 レジェンド世代 YouTubeチャンネル

木村和司 【きむらかずしTV】

水沼貴史 【蹴球メガネーズ】 ※3人の共同チャンネル

永島昭浩 【永島昭浩のナガタイムズ】

中山雅史 【【公式】ゴン中山チャンネル 中山雅史】

北澤豪 【北澤豪のKEYCHANNEL】

その他、人気のチャンネル

セルジオ越後 【セルジオ越後チャンネル「蹴球越後屋」】

那須大亮 【那須大亮 / Daisuke Nasu】

水内猛 【水内猛のオフサイドぎりぎり!】

田中パウロ淳一 【パウロちゃんねる】

ここ数年のスポーツ系YouTubeは野球界の影響力が強くなっているが、サッカー界も木村和司氏ら大御所たちが登場し始めている。これからどんどん盛り上げていってほしいところだ。

もし「この選手が抜けているよ」とか「この人のユーチューブはおすすめだよ」というのがあればコメントやSNSのリプライで教えてほしい。



【動画】逸材ゴロゴロ！日本代表、「最新ゴール」の10名

なお、Qoly（コリー）も選手のインタビューをメインにしたYouTubeの公式チャンネルを持っている。

ファンなら誰でも気になる「あの裏話」や貴重な海外での経験や苦悩などを、選手本人の口から直接聞くことができる。

是非チャンネル登録をして視聴していただきたい。