「ユーチューバー」になった日本代表経験者をまとめてみた
情報技術が発達した近年は、メディアを通さず選手自身がSNSなどで発信するようになってきた。
ここでは、日本代表の経験がある選手たちのYouTubeチャンネルを一覧でご紹介しよう。
各年代を分かりやすくするために、五輪世代ごとにまとめてみたぞ。
日本代表 東京五輪世代 YouTubeチャンネル
堂安律 【Ritsu Doan / 堂安律】
日本代表 ロンドン五輪世代 YouTubeチャンネル
柿谷曜一朗 【柿谷曜一朗『にじゅうまるチャンネル』】
杉本健勇 【杉本健勇 / Kenyu Sugimoto】
小林祐希 【小林祐希ボディメイクカレッジ】
坂井達弥 【たっちゃん&なっちゃん〜Tacchan&Nacchan〜】 ※奥さんとの共同チャンネル
日本代表 北京五輪世代 YouTubeチャンネル
本田圭佑 【Keisuke Honda / 本田圭佑 】
長友佑都 【Yuto Nagatomo】
李忠成 【李忠成/Tadanari Lee】
西大伍 【西 大伍 Daigo Nishi】
槙野智章 【槙野智章の俺じゃけん】
森脇良太 【森脇良太の誘ってんじゃんTV】
日本代表 アテネ五輪世代 YouTubeチャンネル
田中マルクス闘莉王 【闘莉王TV】
松井大輔 【松井大輔 / Daisuke Matsui】
大久保嘉人 【白鶴酒造公式チャンネル【日本酒】】 ※白鶴酒造とのコラボ
菅野孝憲 【菅野孝憲のスゲ〜話！】
日本代表 シドニー五輪世代 YouTubeチャンネル
中田英寿 【Hidetoshi Nakata Official】
中澤佑二 【中澤佑二公式チャンネル】
播戸竜二 【播戸竜二のおばんざい屋】
日本代表 アトランタ五輪世代 YouTubeチャンネル
前園真聖 【おじさんだけど、遊んでもいいですか？】
城彰二 【【元サッカー日本代表 城彰二】JOチャンネル】
福西崇史 【【公式】福西崇史福ちゃんねる】
戸田和幸 【戸田和幸「SHIN_KAISETSU」】
日本代表 バルセロナ五輪世代 YouTubeチャンネル
本田泰人 【キャプテン本田泰人チャンネル】
山田隆裕 【TAKAちゃんTV【山田隆裕チャンネル】】
日本代表 レジェンド世代 YouTubeチャンネル
木村和司 【きむらかずしTV】
水沼貴史 【蹴球メガネーズ】 ※3人の共同チャンネル
永島昭浩 【永島昭浩のナガタイムズ】
中山雅史 【【公式】ゴン中山チャンネル 中山雅史】
北澤豪 【北澤豪のKEYCHANNEL】
その他、人気のチャンネル
セルジオ越後 【セルジオ越後チャンネル「蹴球越後屋」】
那須大亮 【那須大亮 / Daisuke Nasu】
水内猛 【水内猛のオフサイドぎりぎり!】
田中パウロ淳一 【パウロちゃんねる】
ここ数年のスポーツ系YouTubeは野球界の影響力が強くなっているが、サッカー界も木村和司氏ら大御所たちが登場し始めている。これからどんどん盛り上げていってほしいところだ。
もし「この選手が抜けているよ」とか「この人のユーチューブはおすすめだよ」というのがあればコメントやSNSのリプライで教えてほしい。
【動画】逸材ゴロゴロ！日本代表、「最新ゴール」の10名
なお、Qoly（コリー）も選手のインタビューをメインにしたYouTubeの公式チャンネルを持っている。
ファンなら誰でも気になる「あの裏話」や貴重な海外での経験や苦悩などを、選手本人の口から直接聞くことができる。
是非チャンネル登録をして視聴していただきたい。