ポルトガルにあるリスボン水族館で、誤ってiPhoneを水槽に落としてしまった人の悲劇がSNSで話題となっています。ラッコがiPhoneを拾ってくれたものの、ラッコの習性により予想外の結末となりました。

TikTokユーザーのアナ・クラウディアさんは4月13日、自身のTwitterアカウント(@amagraderuim)に、リスボン水族館を訪れた時の動画を投稿しました。



アナさんは、水族館を見学した時のハイライトは「iPhoneを持って泳ぐラッコ」だったとツイートしました。水族館を訪問した誰かが、撮影しようとしたのか、誤ってラッコの水槽にiPhoneを落としてしまったようです。



O ponto alto da visita do aquário foi a lontra passeando com o IPhone que alguém deixou cair no tanque #oceanariodelisboa pic.twitter.com/jaAS6RGpKb

— Ana Cláudia (@amagraderuim) April 12, 2023