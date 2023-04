英語を話せるようになるには、ネイティブが話す英語の「感覚」を身につけることが大事です。この「感覚」を身につけるためには、自然に口から出るようになるまで声に出して復唱するしかありません。効果的な練習をするために、本稿ではアーサー・ゼテス氏の著書『ネイティブのように直感的に話せる やさしい英語短文の練習帳』(KADOKAWA)より一部を抜粋し、英語を話す感覚を養うために開発した“特別な英文”を紹介します。

know / know of ――誰々を知っていることを伝える

【ネイティブの感覚】

「〜を知っている」を英語で直訳するとknowを使いますが、これは「知り合いとして知っている」というニュアンスです。例えば有名人の場合は、普通知り合いではないはずですね。有名人や名前を聞いたことがある程度の「その人の存在を知っている」というニュアンスを表す場合にはknow of を使います。

I know Michael. I met him last week.

⇒マイケルを知っている。彼に先週会った。

I know of Michael Jackson. He is so famous.

⇒マイケル・ジャクソンのことは知っている。彼はとても有名だ。

I know Seth. We meet every week.

⇒セスを知っている。私たちは毎週会っている。

I know of Seth, but I’ve never met him before.

⇒セスのことを知っているが、一度も会ったことはない。

I know John. We met last week.

⇒ジョンを知っている。私たちは先週会った。

I know of John, but I don’t know him well.

⇒ジョンのことを知っているが、彼をよく知らない。

否定疑問文 ――「〜ではない?」という質問に答える

【ネイティブの感覚】

You don’t like coffee? と聞かれたらどう答えるのでしょうか? 日本語だと「はい=コーヒーは好きではない」または「いいえ=コーヒーは好きだ」でしょうか。実は英語だと逆になります。相手の質問に合わせるのではなく、自分の答えに合わせてYes(=好きだ)かNo(=好きではない)を使います。

You don’t like coffee? /No, I don’t like coffee. Yes, I do like coffee.

⇒コーヒーを好きではない?/はい、好きではない。/いいえ、好きだ。

You don’t study English? /No, I don’t study English. /Yes, I do study English.

⇒英語を勉強しない?/はい、勉強しない。/いいえ、勉強する。

You don’t want to go to the party? /No, I don’t want to go to the party./Yes, I do want to go to the party.

⇒パーティーに行きたくない? /はい、行きたくない。/いいえ、行きたい。

You don’t go to work every day? /No, I don’t go to work every day. /Yes, I do go to work every day.

⇒毎日仕事に行かない? /はい、行かない。/いいえ、行く。

You don’t like sweets? /No, I don’t like sweets. /Yes, I do like sweets.

⇒お菓子を好きではない? /はい、好きではない。/いいえ、好きだ

You won’t travel abroad? /No, I won’t travel abroad. /Yes, I will travel abroad.

⇒海外旅行に行かない? /はい、行かない。/いいえ、行く。

アーサー・ゼテス

株式会社IU-Connect 代表、英会話講師

ドイツ生まれ、ボストン育ち。シアトルのワシントン大学卒。日本語と言語学専攻。

日本の英語学習業界を変えたいという想いから株式会社IU-Connectを設立。自身の日本語を勉強しても話せなかったという辛い経験に基づいて「世界とつながるメソッド」を開発。人とのつながりを重視した、リアルな世界で実際に話せることに特化した英語学習メソッドで数百人のコミュニティーを育てている。

YouTube登録者数28.7万人(*Youtube登録者数2023年3月時点)。