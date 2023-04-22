½÷ÀÃÏÊýµÄ°÷¤Î6³ä¤¬¡ÈÉ¼¥Ï¥é¡É¤ÎÈï³²¡ª¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤È¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¥¨¥°¤¤Ãæ¿È
¡ÖÉ¼¥Ï¥é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£µÄ°÷¤ä¸õÊä¼Ô¤¬Í¸¢¼Ô¤«¤é¼õ¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê·ù¤¬¤é¤»¡Ë¡¢¡ÖÉ¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢ÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ËÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤ò¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁª¤Ç¤â¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èµÄÁª¤ËÎ©¸õÊäÍ½Äê¤Î½÷À¤¬³¹Æ¬±éÀâÃæ¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤òµá¤á¤Æ¤¤¿ÃË¤ËÊú¤¤Ä¤«¤ì¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥¥¹¤ò¤µ¤ì¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆâ³ÕÉÜ¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ËºîÀ®¤·¤¿·¼È¯Æ°²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó
½÷À¸õÊä¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡ØÉ¼¥Ï¥é¡Ù¤Î¼ÂÂÖ
¡Ö³¹Æ¬±éÀâÃæ¤Ë¼õ¤±¤ë¡ØÉ¼¥Ï¥é¡Ù¤Ï¸õÊä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡É¤Ê¤É¤È¡¢Áªµó¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢½÷ÀµÄ°÷¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¸¦µæ¤¹¤ëßÀÅÄ¿¿Î¤¤µ¤ó¤À¡£Åý°ìÃÏÊýÁª¤Ë¸þ¤±¤Æº£Ç¯2·î¡¢¸¦µæ¼Ô¤äµÄ°÷·Ð¸³¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡Ø½÷ÀµÄ°÷¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ò4·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«Àß¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ö2021Ç¯¤Ë¡Ø²þÀµ¸õÊä¼ÔÃË½÷¶ÑÅùË¡¡Ù¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢À¯ÅÞ¤ä¹ñ¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë½÷À¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥éËÉ»ßºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤òÀß¤±¤¿À¯ÅÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ìµ½êÂ°¤ÎÂ¿¤¤ÃÏÊýµÄ°÷¤¬ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¡ÊßÀÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡ßÀÅÄ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÅÄÂ¼¿¿ºÚ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯7·î¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼«¿È¤â¡ÖÉ¼¥Ï¥é¡×¤ÎÈï³²¤Ë²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯Áø¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö³¹Æ¬±éÀâÃæ¡¢¡È»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Ê¤éÁªµó¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡É¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡È3¿Í»º¤ó¤Ç¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¡É¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤âÃËÀ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡È24»þ´Ö¡¢³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤À¯¼£²È¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¤±¤¿ÁêÃÌ¤Ï¡¢4·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ë7·ï¡£²ò·èºö¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÇ¤½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡£ÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Èï³²¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤½¤ì¤â½÷À¤¿¤Á¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¡£Æâ³ÕÉÜ¤¬'21Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Î¤¦¤Á½÷À¤Î57.6¡ó¤¬¡ÖÍ¸¢¼Ô¤äµÄ°÷¤«¤é¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÃËÀ¤Î35.2¡ó¤ËÈæ¤ÙÌó2ÇÜ¡¢³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡ÖÉ¼¥Ï¥é¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö½÷À¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤¤¡×¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖÃÏÊýµÄ°÷¤Ë¤Ï¸øÀßÈë½ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼«Âð¤Î½»½ê¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢²ñ¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢Èë½ñ¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐµÄ°÷¼«¿È¤ÇÂÐ±þ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡È¼ê¤ÎÆÏ¤¯Â¸ºß¡É¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¼ã¤¤½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢¡È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Ä´ºº¤·¤¿ÃÏÊýµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡Èº§°ùÆÏ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊßÀÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Á°½Ð¤ÎÆâ³ÕÉÜÄ´ºº¤Ë¤â¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Î½÷À¤¿¤Á¤«¤éÈï³²¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸òºÝ¤òÇ÷¤ë¡¢ÀÅª¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤ËÂÐ¤··ù¤¬¤é¤»Åª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£SNS¾å¤ËÌµÃÇ¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÎ®¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð»ÔµÄ°÷¤«¤é¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¡¢É¼¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤¬·ë¹½¤¤¤¿¤³¤È¡£ËÜÍè¡¢¾å²¼´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎµÄ²ñ¤«¤é¸©µÄ²ñ¡¢¤½¤ì¤«¤é¹ñ²ñ¤È¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Áê¼ê¤¬¤è¤ê¶¯¤¤¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÈÀ¯¼£¤ÏÃËÀ¤Î¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤ÎÊÐ¸«
¡¡¤½¤â¤½¤âÃÏÊýµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç½÷À¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬2·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç15.4¡ó¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤â21.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨½÷ÀµÄ°÷¤¬1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡Ö½÷À¥¼¥íµÄ²ñ¡×¤ÏÁ´¹ñ¤Ç16µÄ²ñ¤Ë¾å¤ë¡£
¡Ö¡ÈÀ¯¼£¤ÏÃËÀ¤Î¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤ÎÊÐ¸«¤¬¶¯¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢Ä´ºº¤·¤¿½÷ÀµÄ°÷¤«¤é¡ÊÍ¸¢¼Ô¤Ë¡Ë¡ÈµÄ°÷¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÉÑÈË¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤¿¤¤¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬»ý¤ÄÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤âÂç¤¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÃÏÊýµÄ°÷¤Î¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÃÏÈ×¡ÊÁÈ¿¥ÎÏ¡Ë¡¦´ÇÈÄ¡ÊÃÎÌ¾ÅÙ¡Ë¡¦¥«¥Ð¥ó¡Ê»ñ¶â¡Ë¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Áªµó¤ËÍÍø¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½÷À¤Ï·ëº§¤ËÈ¼¤¤ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤¿¤ê¡¢É×¤Î¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë°Ü¤ê½»¤à¥±¡¼¥¹¤¬·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤Èº£¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¿·¤¿¤ËÃÏ±ï¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Áªµó¤Ç¤Ï½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÔÍø¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÅÄÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡¼«Ê¬¤¬Êë¤é¤¹ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎµÄ²ñ¤Ç¤â¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ï¡È¤è¤½¤â¤Î°·¤¤¡É¤äÇÓ½ü¤ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬²£¹Ô¤·¡¢½÷À¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î'21Ç¯Ä´ºº¤Ç¤ÏÁªµó¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÃÇÇ°¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢½÷À¤Î65.5¡ó¤¬¡Ö²¿¤é¤«¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¤ÎµÄ°÷¤ä¸õÊä¼Ô¤¬¼õ¤±¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÎã
¡ÚÍ¸¢¼Ô¤«¤é¡Û
¡ü³¹Æ¬±éÀâÃæ¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Êú¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë
¡ü¼¹Ù¹¤Ë¿©»ö¤ÎÍ¶¤¤¤ä¸òºÝ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë
¡ü¡ÖÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï²¶¤Î¤ª¤«¤²¤À¤«¤é¡×¤ÈÌµÍý¤ä¤ê¥¥¹¤ò¤µ¤ì¤ë
¡ü¡ÊÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡Ëº§°ùÆÏ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë
¡üÌµÃÇ¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÎ®¤µ¤ì¤ë
¡ÚÆ±Î½µÄ°÷¤«¤é¡Û
¡ü¡Ö½÷¤Ï´é¤¬¤è¤±¤ì¤ÐÅöÁª¤¹¤ë¡×Ž¢½÷¤ËÀ¯¼£¤ÏÌµÍý¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë
¡ü»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÎµÄÏÀÃæ¡¢Ž¢¤Þ¤º¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À¤é¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë
¡ü¥«¥é¥ª¥±¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë
¡üÀ¯¼£³èÆ°¤ÇÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Ž¢Ã¶Æá¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë
¡üËÜ²ñµÄ¤Ç¼ÁÌäÃæ¡¢¡Ö½÷¤ÏÌÛ¤Ã¤È¤±¡×¤È¤¤¤¦¥ä¥¸¤ò·ã¤·¤¯Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë
½÷ÀÀ¯ºö¤Î½¼¼Â¤Ë¤Ï¡ÖÉ¼¥Ï¥éËÉ»ß¡×¤¬¥«¥®¤Ë
¡¡¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì±´Ö´ë¶È¤Î¸ÛÍÑ¼ç¤ËÂÐ¤·¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òËÉ»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖµÁÌ³¤òÄê¤á¤¿Ë¡Î§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ã³²¼«ÂÎ¤ò¶Ø¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢ßÀÅÄ¤µ¤ó¡£¼«¼£ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï'22Ç¯6·î¡¢µÄ°÷¤ä¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¾òÎã¤¬Ê¡²¬¸©¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÂçºåÉÜ¤Ç¤âº£Ç¯2·î¡¢Æ±ÍÍ¤Î¾òÎã¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÎÑÍý¾òÎã¤ò³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ë¡À°È÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊßÀÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ë»ä¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¡È»Ò¤É¤â¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë1¤Ä¤À¤±¡¢¡ÈÉã¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÊì¿Æ¤ÏÀ¯¼£³èÆ°¤ò´èÄ¥¤ì¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¡É¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸õÊä¼Ô¤äÀ¯¼£²È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤Î©¾ì¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤òÊ¹¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡²ð¸î¤ä»Ò°é¤Æ¤Î»Ù±ç¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢À¸³è¼Â´¶¤Î¤¢¤ë½÷ÀµÄ°÷¤ÎÁý²Ã¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÉ¼¥Ï¥é¡×ËÉ»ß¤¬½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£