Áê¼¡¤°¶µ°÷ºÎÍÑ¤ÎÁá´ü²½¡¡´ë¶È¤ËÂÐ¹³¡¢³ØÀ¸°Ï¤¤¹þ¤ß
¡¡¿¼¹ï¤Ê¶µ°÷¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤éºÎÍÑ»î¸³¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ºÎÍÑ³èÆ°Áá´ü²½¤Ç¡ÖÀÄÅÄÇã¤¤¡×¤â²£¹Ô¤¹¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤ËÂÐ¹³¤·¡¢³ØÀ¸¤ò°Ï¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤À¡£¤¿¤À¡Ö¶µ°÷¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÉÔ¿Íµ¤¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èº¬ËÜ²ò·è¤ò´ê¤¦À¼¤Ï¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö°ÕÍß¤Î¤¢¤ë3Ç¯À¸¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡×¡£Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÀè¶î¤±¡¢»î¸³»þ´ü¤òÁá¤á¤ë¤È1·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿ÅìµþÅÔ¶µ°Ñ¤ÎÉÛ»ÜÎµ°ìÁª¹Í²ÝÄ¹¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£Âç³Ø4Ç¯¤¬7·î¤Ë¼õ¤±¤ë1¼¡»î¸³¤Î¤¦¤Á¡¢Ë¡Î§¤äÎò»Ë¤Ê¤É´ðÁÃÃÎ¼±¤òÌä¤¦¥Æ¥¹¥È¤Ï3Ç¯¤Ç¤â¼õ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²þ¤á¤¿¡£
¡¡´ðÁÃ¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ²á¤¹¤ì¤Ð4Ç¯¤ÇÏÀÊ¸»î¸³¤äÌÌÀÜ¤ËÎ×¤à¡£ÉÛ»Ü²ÝÄ¹¤Ï¡Ö3Ç¯À¸¤Ç¶µ°÷¤ÎÆ»¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÁá¤á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ë¡£
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Ç¯ÅÙ¤ËÁ´¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸øÎ©¾®¶µ°÷¤ÎÊ¿¶Ñ»î¸³ÇÜÎ¨¤Ï²áµîºÇÄã¤Î2.5ÇÜ¡£Â¿Ë»¤Ê¿¦¾ì¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤ÄãÌÂ¤ÎÇØ·Ê¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤ÏÌ±´Ö¤è¤êºÎÍÑ»þ´ü¤¬ÃÙ¤¤¤³¤È¤â°ì°ø¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£