¸µ¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡¦µÜ¾ëÂç¼ù¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµÜ¾ëÂç¼ù¤¬21Æü¡¢±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2 ·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡¡¡Ý±¿Ì¿¡Ý¡¿¡Ý·èÀï¡Ý¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òTwitter¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô7,000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÏÂµ×°æ·ò¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£¶§°²½¤·¤¿ÁÈ¿¥¡ÈÅìµþÒÄÐò¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦¥Ò¥Ê¥¿¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥¿¥±¥ß¥Á¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï²áµî¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¡¢¥Ò¥Ê¥¿¤òµß¤¦¸°¤È¤Ê¤ëÅìÒÄ·ëÀ®¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤ò°ú¤Îö¤¯Èá¤·¤¤»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡ÅìÒÄ¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¡ÈÇÎÎ®ÇÆÍå¡É¡Ê¥Ð¥ë¥Ï¥é¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤¿µÜ¾ë¤Ï¡ÖËÜÆü¸ø³«¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿»ö¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾éÃÌÈ´¤¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Â³ÊÔ¤Ï2Éôºî¤Ç¡¢Á°ÊÔ¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2 ·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡¡¡Ý±¿Ì¿¡Ý¡Ù¤Ï4·î21Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡¢¸åÊÔ¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2 ·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡¡¡Ý·èÀï¡Ý¡Ù¤Ï6·î30Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡µÜ¾ë¤Ï1990Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯3·î¤ËÂè4ÂåRISE¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¡Ö¤¯¤âËì¤Î¤¦Ë¦¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤Î¤Û¤«¡¢³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦RISE¤Î²òÀâ¼Ô¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¡¦TARGET SHIBUYA ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£º£Ç¯3·î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÃÓÈþÍ³¤È·ëº§¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Ãæ»³Íº°ìÏ¯¡Ë