¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¥Ç¥¤¡¦µ×ÊÝÅÄ¹ä»Ë¤µ¤óµÞÀÂ¡¡¤º¤ó¡¦ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ö¿´ÄìÌÌÇò¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤º¤ó¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¤¬22Æü¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£18Æü¤ËµÞÀÂ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¥Ç¥¤¤Îµ×ÊÝÅÄ¹ä»Ë¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ó¡Ö¿´ÄìÌÌÇò¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤º¤ó¡¦ÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢À¸Á°¤Îµ×ÊÝÅÄ¹ä»Ë¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡Àõ°æ´ë²è¤Ï¡¢21Æü¤Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢18Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°²½¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï36ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÈÓÈø¤Ï22ÆüÄ«¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£À¸Á°¤Îµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤Ä¤Ä¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÈø¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤Ç¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹È´·²¤ÇÌÌÇò¤¤¡¡
¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¥Ç¥¤¤Îµ×ÊÝÅÄ¹ä»Ë¤Ë¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë»ö¤Ë ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¼÷»Ê¤Î¥¬¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ë¿¶¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¡¿´Äì ÌÌÇò¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ó¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£