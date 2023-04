¡ØSTATION 19¡Ù¤¬¥·¡¼¥º¥ó7¹¹¿·¡ª¿·¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤â·èÄê

大ヒットドラマ『グレイズ・アナトミー』のスピンオフ『STATION 19』シーズン7制作が発表された。米Varietyなど複数のメディアが報じている。

米ABCは予算削減や脚本家のストライキを考慮して既存のドラマと新作ドラマとの査定に例年よりも時間をかけているため、シリーズを更新するのか打ち切るのかが決まらない日々が続いていたが、最近その査定が完了したようで次々と更新情報が発表されている。現地17日に『ザ・ルーキー』、19日に『グッド・ドクター』、そして20日に『STATION 19』の吉報が届けられた。

シアトルの消防士たちの活躍を描く『STATION 19』は、本国で2018年にスタート。今回の更新によりシリーズ通算100話を突破することが確実となった。

More episodes of #Station19 are coming in hot with Season 7. pic.twitter.com/oE9cLIleSR

- Station 19 (@Station19) April 20, 2023