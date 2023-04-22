¡Ò¥Ü¥±¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÃ¡¤¯¡Ó¡Ä78ºÐºÊ¤Ë¥â¥Ã¥×¤Ç²¥ÂÇ¤µ¤ì¤¿84ºÐÉ×¤¬»àË´¡Ö¹âÎðÉ×ÉØ¤ÎÁÔÀäµÔÂÔ¡×µ¿ÏÇ
¤½¤Î²È¤Î¸¼´Ø¤Ë¤Ï²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÉßÃÏ¤Ï¥¥ì¥¤¤ËÁÝ½ü¤µ¤ì¡¢À¶·é¤Çµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î½»Âð¤Ç¹âÎð¼ÔÉ×ÉØ¤Ë¤è¤ëÁÔÀä¤ÊµÔÂÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡½¡½¡£
£´·î19Æü¡¢ÀéÍÕ¸©·ÙÌîÅÄ½ð¤Ï½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¦ÅÄ¸ý¤è¤¦»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê78¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£É×¤ÎÆÒ¾¡¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤·²¥ÂÇ¤·½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÅÄ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÄ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï£´·î11Æü¤ÎÄ«£¸»þº¢¡¢¼«Âð¤ÇÌó10Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÆÒ¾¡¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤Ê¤É¤ò¡¢´ù¤äÃª¤Î¥Û¥³¥ê¤ò¼è¤ê½ü¤¯¥Ï¥ó¥Ç¥£¥â¥Ã¥×¤Ç²¥¤êÂ³¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÒ¾¡¤µ¤ó¤ÏÇ¾ºÃ½ý¤äµÞÀ¹ÅËì²½·ì¼ð¤ÇÁ´¼££±¥õ·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ØµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·£±¥õ·î¸å¤Î18Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯ÆÒ¾¡¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¥º¤ä¥¢¥¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æþ±¡Ä¾¸å¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤«¤é¡ØµÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÆÒ¾¡¤µ¤ó¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Ã¤Æ»ö¾ð¤òÊ¹¤¯Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÅÄ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¡£½ý³²Ã×»àÍÆµ¿¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ìÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡ÖÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤ÏÆü¾ïÅª¡×
ÅÄ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉ×ÉØ¤Ï£²¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÊÁ°¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤»Ñ¤¬¡¢¶á½ê¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¶áÎÙ½»Ì±¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÒÊª²°¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤´É×ÉØ¤ÇÄí¤Ë²Ö¤ò¿¢¤¨¤ë»Ñ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·ºÇ¶á¡¢É×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊÌ¤Î½»Ì±¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤ÏÆü¾ïÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤´¼ç¿Í¤Ïµ¤À¤Î·ã¤·¤¤Êý¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤âÂçÀ¼¤Ç¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤ÏÆ»¤Ç²ñ¤¦¤È°§»¢¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤´ÖÏÃ¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶á½ê¤Ä¤¹ç¤¤¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡ØÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÅÄ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃÎ¿Í¤Ë¡Ò¡ÊÆÒ¾¡¤µ¤ó¤¬¡ËÇ§ÃÎ¾É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ó¡Ò¥Ü¥±¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÃ¡¤¯¡Ó¡ÒÄË¤¯¤Æ¡Ó¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÄ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢É×¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¤ÁÆË½¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¶ì¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤À¤í¤«¡£
·Ù»¡¤ÏÆÒ¾¡¤µ¤ó¤Î¾Ü¤·¤¤»à°ø¤ä¡¢ÅÄ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£