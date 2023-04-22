¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥È¥ì¥ó¥Á¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤ËÄ©Àï
¡¡±Ñ²¦¼¼¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¸øÌ³¤Ç±Ñ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤òË¬Ìä¡£¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡¢Èþ¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥Á¥ï¥ó¥Ô¤Î¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç
¡¡Page Six¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö4·î20Æü¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬±Ñ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ò¸øÌ³¤ÇË¬Ìä¡£
¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÉþÁõ¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÈ¯¾Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥«¥ì¥ó¥ß¥ì¥ó¤Î¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥³¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Ú¥ë¤È¥Ù¥ë¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Â¸µ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ô¥£¥È¡¦¥í¥Ã¥·¤ÎÆ±¿§¤Î¥¹¥¨¡¼¥É¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¥³¡¼¥Ç¤·¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÈÞ¤¬¥«¥ì¥ó¥ß¥ì¥ó¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯¤Î²«¿§¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÂ³¤¯2²óÌÜ¤À¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤âº£²ó¤ÈÆ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥¤¥×¤Ïºß¸Ë¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¥µ¥¤¥ºÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤ÏºòÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎéÇÒ¤Ç¤â¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¥»¥¶¥ó¥Ì¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥À¥Ë¥¨¥é¥É¥ì¥¤¥Ñ¡¼¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¥×¥é¥¹¡£Ãå²ó¤·¥Æ¥¯¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÈÞ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»È¤¤¤Þ¤ï¤·¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤Ï¡¢¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ÏµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤ÎIndian Streatery¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£