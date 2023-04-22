Çò»³Çµ°¦¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤â¡¡¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤¿¤Á
¡¡4·î22Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØDr.¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË22»þ¡Ë¤Ç¡¢¼ç±é¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤Î¤¬¡¢2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè9²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇºÇÇ¯¾¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Çò»³Çµ°¦¤À¡£¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¸½ºß·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ±¤¯½÷Í¥¤¿¤Á¤¬Â¿¿ôÇÚ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤ò¾Ò²ð¡£ºÇ¿·¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇò»³¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×ÎòÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤¿¤Á¡ã¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ä
¡¡¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢Âç¼ê±Ç²è²ñ¼Ò¡¦ÅìÊõ¤È·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÅìÊõ·ÝÇ½¤¬1984Ç¯¤«¤éÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥È¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤Î¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤ËÊÂ¤Ö¡È3Âç½÷Í¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È½÷Í¥¤ÎÅÐÎµÌç¡É¤Î1¤Ä¤À¡£2022Ç¯11·î¤Ë¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á°½Ò¤·¤¿Çò»³¤¬»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTOHO NEW FACE¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè1²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦Âô¸ýÌ÷»Ò
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÂè1²ó¤Ï¡¢ÅìÊõÁÏÎ©50¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ1984Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤Ë¤Ï3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤À¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿Âô¸ý¤Ï¡¢Æ±Ç¯¸ø³«¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø·º»öÊª¸ì3 Ä¬Áû¤Î»í¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖÄ¬Áû¤Î»í¡×¤âÃ´Åö¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉñÂæ¤äCM¤Ç¤â³èÌö¡£1999Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡È²Ê³ØÁÜºº¥É¥é¥Þ¡É¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Âè1²ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÂè3²ó¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëÀÆÆ£Í³µ®¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè2²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¾®¹â·ÃÈþ
¡¡1987Ç¯¤Ë¤ÏÂè2²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤¬¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î¾®¹â·ÃÈþ¡£Æ±Ç¯¸ø³«¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¼ç±é±Ç²è¡ØÃÝ¼èÊª¸ì¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢1988Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÁá½Õ¤Î±Ø¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡¤Þ¤¿1988Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤Î¤¢¤¹¤«ÁÈ¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢1989Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥évs¥Ó¥ª¥é¥ó¥Æ¡Ù°Ê¹ß¤Î¥·¥ê¡¼¥º6ºîÏ¢Â³¤ÇÄ¶Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¡¦»°»ÞÌ¤´õ¤ò±é¤¸¡¢ÆÃ»£±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤â¡¢2000Ç¯¤ËÅìÊõ·ÝÇ½¤òÂà½ê¤·°úÂà¡£½÷Í¥¶È¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ØHOSHI 35¡Ù¤Ç¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æµ×¡¹¤Ë±Ç²è½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÂè2²ó¤Ç¤Ï¤Î¤Á¤Ë½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿åÌî¿¿µª¤¬¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè3²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦º£Â¼·Ã»Ò
¡¡Âè3²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1991Ç¯¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Îº£Â¼·Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¡£º£Â¼¤Ï¡¢¼õ¾Þ¤ÎÍâÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥évs¥â¥¹¥é¡Ù¤Ç¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÂô¤µ¤ä¤«¤È¤È¤â¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬2009Ç¯¤Ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£2010Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè4²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦ÌîÇÈËãÈÁ
¡¡1996Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè4²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÌîÇÈËãÈÁ¡£¼õ¾Þ¤ÎÍâÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥â¥¹¥é2 ³¤Äì¤ÎÂç·èÀï¡Ù¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢2001Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø°Æ»³»Ò KAKASHI¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£
¡¡±Ç²è¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌîÇÈ¤Ï¡¢2002Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ö¤³¤Á¤éËÜÃÓ¾å½ð¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¡£2010Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥â¥Æ¥¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î1¿Í¡¦ÅÚ°æ°¡µª¤ò±é¤¸¡¢¼ç±é¤Î¿¹»³Ì¤ÐÔ¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï±Ç²è¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø·Ù»ëÄ£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¹¥±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2000Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè5²ó¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¡ª
¢£Âè5²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß
¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè5²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÃæ¤«¤éÅö»þ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î12ºÐ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ß·¤Ï¡¢Æ±Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó»¨»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿2004Ç¯¤Î±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£
¡¡°Ê¹ß¤â±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤ä¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ØÈ¯Å¸¡£¤Þ¤¿2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¨¥ë¥Ô¥¹¡¼´õË¾¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÒ¤¤¡¼¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¨¤óºá»ö·ï¤òÄÉ¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÇ®±é¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ç¤ÏÅ¨Ìò¤Î¥µ¥½¥ê¥ª¡¼¥°¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤½¤ÎÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè6²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¹õÀ¥¿¿ÆàÈþ
¡¡Âè6²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï2006Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤¬ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î¹õÀ¥¿¿ÆàÈþ¡£¼õ¾Þ¸å¡¢Æ±Ç¯¸ø³«¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥é¥Õ ROUGH¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2010Ç¯°Ê¹ß³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤«¤é¤ÏSHOWROOM¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2011Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè7²ó¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¡ª
¢£Âè7²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î
¡¡2011Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè7²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¡£4Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤ÇÅö»þ10ºÐ¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÇòÀÐ¤ÏÍâÇ¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÊ¬¿È¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢2018Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØµÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç°½À¥¤Ï¤ë¤«¤äº´Æ£·ò¤È¶¦±é¡£2021Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÇ¯¤Ï¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤òË¨²Î¤Î»Ð¡¦¾åÇòÀÐË¨²»¤È»³ºê¹ÉºÚ¤¬¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè8²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦Ê¡ËÜè½»Ò
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿2016Ç¯¤ÎÂè8²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£ÍâÇ¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØNHK¹â¹»¹ÖºÂ ¡ÖÊªÍý´ðÁÃ¡×¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·ËÜ³ÊÅª¤Ê·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢11·î¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÎø¿Í¡×¡Ê¥®¥ã¥ó¥Ó¥Ã¥È¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2018Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¤Î¤ß¤È¤ê»ø¡Ù¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤ÇÉñÂæ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2020Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø»×¤¤¡¢»×¤ï¤ì¡¢¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤é¤ì¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè9²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦Çò»³Çµ°¦
¡¡2022Ç¯¤ÎÂè9²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿Çò»³Çµ°¦¡£ºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë10ºÐ¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤À¡£¾Þ¤ÎÈ¯É½Á°¤Ë¡Ö»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿Çò»³¡£¸«»ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤«¤é¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¢¥Þ¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥£¥¢¥é¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·µã¤¤¹¤ë»Ñ¤â¡£Æ´¤ì¤Î½÷Í¥¤Ï¡¢¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É¤Ç¤¢¤ëÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤½¤ó¤ÊÇò»³¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê±éµ»¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡ØDr.¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÇò»³Çµ°¦¤Á¤ã¤ó¤Î±éµ»³Ú¤·¤ß¡Á¡ª¡×¡Ö»£±Æ¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡×¤Ê¤É¤È¡¢Çò»³¤Ø¤Î´üÂÔ¤ä±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£