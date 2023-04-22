¼ÖÀþÆâ¤Ç¡Ö±¦¤Ë´ó¤é¤º¡×¤Ë±¦ÀÞ¤¹¤ë¤ÈÆ»¸òË¡°ãÈ¿¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¤Ç¤â¾òÊ¸¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÆ»Ï©¤ÎÃæ±û¤Ë´ó¤ê¡×¤Î¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡×¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£±¦ÀÞ»þ¤Ï¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤á¤½¤ÎÁ°¤«¤é¤Ç¤¤ë¸Â¤êÆ»Ï©¤ÎÃæ±û¤Ë´ó¤ë¡×¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë
¢£°ãÈ¿¼Ô¤Ë¤Ï°ãÈ¿ÅÀ¿ô1ÅÀ¡¢È¿Â§¶â4000±ß¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë
¢£¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Ãê¾ÝÅª¤À¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤´ó¤»¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÌÜ°Â¤ÏÆ»Ï©Ãæ±û¤«¤é50cm°ÊÆâ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
¡¡º£Ç¯¤â5·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ê20Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¿·Þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¸òÄÌ¥Þ¥Ê¡¼¤Î¼ÂÁ©¤ò½¬´·ÉÕ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¡¢¸òÄÌ¥Þ¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ºòº£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬±¦ÀÞ»þ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡£
¡¡¸òº¹ÅÀ¤Ç±¦ÀÞ¤¹¤ë¤È¤¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ÃÙ¤¤¡£±¦ÀÞÂÔ¤Á¤ÎºÝ¡¢±¦¤Ë´ó¤é¤Ê¤¤¡£¸òº¹ÅÀÃæ±û¤è¤ê¼êÁ°¤ÇÂÔµ¡¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤é¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸åÂ³¼Ö¤Î¿ÊÏ©¤¬ºÉ¤¬¤ì¡¢¥×¥Á½ÂÂÚ¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢±¦ÀÞ»þ¤Ï¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤á¤½¤ÎÁ°¤«¤é¤Ç¤¤ë¸Â¤êÆ»Ï©¤ÎÃæ±û¤Ë´ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡¤¢¤Î¸åÂ³¼Ö¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë±¦ÀÞÂÔ¤Á¤Ï¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¤½¤ÎÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè»°½½»Í¾ò¡Êº¸ÀÞËô¤Ï±¦ÀÞ¡Ë
¡Ö2¡¡¼«Æ°¼Ö¡¢¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼ÖËô¤Ï¥È¥í¥ê¡¼¥Ð¥¹¤Ï¡¢±¦ÀÞ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤½¤ÎÁ°¤«¤é¤Ç¤¤ë¸Â¤êÆ»Ï©¤ÎÃæ±û¤Ë´ó¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢¸òº¹ÅÀ¤ÎÃæ¿´¤ÎÄ¾¶á¤ÎÆâÂ¦¡ÊÆ»Ï©É¸¼±Åù¤Ë¤è¤êÄÌ¹Ô¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¡Ë¤ò½ù¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¸òº¹ÅÀ±¦º¸ÀÞÊýË¡°ãÈ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸òº¹ÅÀ±¦º¸ÀÞÊýË¡°ãÈ¿¤Ï¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿µ¬Â§¤Ë½¾¤ï¤º¤Ë±¦º¸ÀÞ¤·¤¿¿Í¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë°ãÈ¿¤Ç¡¢°ãÈ¿¼Ô¤Ë¤Ï°ãÈ¿ÅÀ¿ô1ÅÀ¡¢È¿Â§¶â4000±ß¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢±¦ÀÞÁ°¤ËÆ»Ï©¤ÎÃæ±û¤Ë´ó¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Î©ÇÉ¤Ê°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î´ð½à¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡×¤ÈÃê¾ÝÅª¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶µ½¬½ê¤Ç¤Ï¡¢±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃÏÅÀ¤ä¸òº¹ÅÀ¤Î30m¼êÁ°¤ÇÆ»Ï©¤ÎÃæ±û¤Ë´ó¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¡Äê»þ¤Ë¤ÏÆ»Ï©Ãæ±û¤«¤é50cm°ÊÆâ¤Ë±¦´ó¤»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¸ºÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡×¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢Æ»Ï©Ãæ±û¤«¤é50cm°ÊÆâ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¶µ½¬½ê¤Î¸¡Äê¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î±¦ÀÞ»þ¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤«¤é±¦´ó¤»¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¸òº¹ÅÀ±¦º¸ÀÞÊýË¡°ãÈ¿¤Î¥¥Ã¥×¤òÀÚ¤é¤ì¤¿Îã¤Ï¡¢²ÉÊ¹¤Ë¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ãÈ¿¤¬Ìä¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±¦ÀÞ»þ¤Î±¦´ó¤»¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸åÂ³¼Ö¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼þ°Ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢¸åÂ³¼Ö¤ÎÆ°Àþ¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤¯Áö¤ì¤ë¤è¤¦¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£