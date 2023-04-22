»³ÅÄÍµµ®¡õµÈÂôÎ¼¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2¡Ù¤ÏÁ°ºî¤è¤ê¤âÆñ¤·¤µ´¶¤¸¤¿
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2 ·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡¡¡Ý±¿Ì¿¡Ý&¡Ý·èÀï¡Ý¡Ù¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥É¥é¥±¥ó¡ÊÎ¶µÜ»û·ø¡Ë¤È¥Þ¥¤¥¡¼¡Êº´ÌîËü¼¡Ïº¡Ë¤ò±é¤¸¤¿»³ÅÄÍµµ®¤ÈµÈÂôÎ¼¡£2¿Í¤¬¡¢Ìò¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤Ï¡¢¤É¤óÄì¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¥¿¥±¥ß¥Á¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ËÆÍÇ¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤ËÄ©¤àÊª¸ì¡£Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ºÆ¤Ó»¦¤µ¤ì¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦¥Ò¥Ê¥¿¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤òµß¤¦¸°¤¬¡¢¡ÖÅìµþÒÄÐò¡Ê¥È¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡×·ëÀ®¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½±¤Ã¤¿¡ÈÈá¤·¤¤²áµî¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥¿¥±¥ß¥Á¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¡¢¥Ò¥Ê¥¿¤Î¤¿¤á¡¢ºÆ¤Ó²áµî¤ËÌá¤êÁÔÀä¤Ê±¿Ì¿¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡£¡ÖÅìµþÒÄÐò¡Ê¥È¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡×¤Î¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÌµÅ¨¤ÎÃË¡¦¥Þ¥¤¥¡¼¤òµÈÂô¡¢¥È¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡¦¥É¥é¥±¥óÌò¤Î»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¡¼¤È¥É¥é¥±¥ó¤¬¡Ö¥Ï¥Þ¤êÌò¡×¤À¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£ÌµÅ¨¤ÎÃË¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦µÈÂô¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó¤è¤êÃÃ¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤âÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃÃ¤¨¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤È»³ÅÄ¤â¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç¤ÎÌò¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¡Ä¡Ä¤è¤ê¸¶ºîÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¡£µÕ¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢µÈÂô¤â¡Ö²¶¤âÁ´Á³ÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·ë¹½º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´é¤äÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø±Ç²è¤Ï±Ç²è¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¨¤Æ¡¢¤«¤Ä¡Ø¼«Ê¬¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥É¥é¥±¥ó¤¬¥É¥é¥±¥ó¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÅìµþÒÄ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡×¤¬¡¢Á°¸åÊÔ2Éôºî¤Ë¤ï¤«¤ì¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£2Éôºî¤ÈÊ¹¤¤¤¿»³ÅÄ¤ÈµÈÂô¤Ï¡¢¡Ö2Éôºî¤Ê¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤È¤Ã»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¾¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢»î¼Ì¤ò´Ñ¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ß¤ó¤Ê´Þ¤á¤Æ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¹¤²¡¼¡ª¡Ù¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ°ÊÔ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ê±Ç²è¤Î¡Ë1¤Î»þ¤Î¥É¥é¥±¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤¬É½¤Î¿Í¡£¿´¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸¤À¸¤¿¤Ó¿¤Ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÏÊ£»¨¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¿¥±¥ß¥Á¤ÈÁêÂÐ¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤³¤È¤¬°ã¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤¬½ã¿è¤Ë¶Ã¤¯ÉôÊ¬¤ä¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤ëÉôÊ¬¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤ÈÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È1ºîÌÜ¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÎÏÃ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯µÈÂô¤â¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤â¤Î¤Ç¡¢²áµî¤ÎÃæ¤Î¤Þ¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²áµî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ì¤Íè¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢1¤è¤ê¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ã¤Á¤â¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1ºîÌÜ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢º£²ó¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡£¤«¤Ê¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´¶¤¸¡£¤¦¤Þ¤¯»£¤ì¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ë¤È¤Ã»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ð¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ø±¿Ì¿¡ÙÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÒÄÐò¡×·ëÀ®¤Î²áµî¡¢²áµî¤ËÌá¤ë¥¿¥±¥ß¥Á¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥±¥ß¥Á¤È3¤Ä¤Î»þÂå¤¬¿§Ç»¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢»£±Æ»þ´ü¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë2¿Í¡£»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö²áµîÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤À¤¤¤ÖÌÀ¤ë¤¯¾¯Ç¯´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎ¼¤Ê¤ó¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤Î¤¬¡¢¾ìÃÏ¤È°ì¸×¤¬·Ù»¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬½éÆü¤Ç¡×¤È¾×·â¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µÈÂô¤â¡Ö½éÆü¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë
±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2 ·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡¡¡Ý±¿Ì¿¡Ý¡Ù¤Ï4·î21Æü¸ø³«
±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2 ·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡¡¡Ý·èÀï¡Ý¡Ù¤Ï6·î30Æü¸ø³«