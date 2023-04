¡È¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¤¡ÉºÇ¿··¿¡ÖG¥¯¥é¥¹¡×¡© ¥¹¥º¥­¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤ò¡È¹âµéSUV²½¡É¤¹¤ë¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥¸¡¼ ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡×¤¬È¯Çä

まるで最新型「Gクラス」のような「ジムニーシエラ」

2023年4月21日、ダムド(DAMD)は、東京オートサロン2023にて先行公開していた2種類のスズキ「ジムニーシエラ」用新作ボディキット「little G. ADVANCE (リトル・ジー アドバンス)」および「little G. TRADITIONAL(リトル・ジー トラディショナル)」を発売しました。

このうちlittle G. ADVANCE は、コンパクトな四輪駆動車のジムニーシエラを、メルセデス・ベンツ最新型「Gクラス」に変身する新作ボディキットです。

販売が開始されたDAMDの新作ボディキット「little G. ADVANCE (リトル・ジー アドバンス)」

【画像】まさに「小さな最新型Gクラス」!新型「リトル・ジー アドバンス」の画像を見る(125枚)

ダムドは、スズキやダイハツ、マツダなど、さまざまな自動車メーカーのクルマ向けに、ボデイキットやシートカバーなどアフターパーツを開発・製造・販売するアフターパーツメーカーです。

そんなダムドは、すでにジムニー/ジムニーシエラをメルセデス・ベンツ2代目「Gクラス(W463型)」のような雰囲気に変えるボディキット「little G」を展開していますが、それに対し今回発売されたlittle G. ADVANCEは、最新型となるGクラス(W463A型)をオマージュしたボデイキットです。

ダムドは、このボディキットについて、「古き良きデザインコンセプトを引き継ぎ、より先進的で現代的なアプローチとなった ALL NEW Gに対し、新たなlittle G. は、ADVANCE というコンセプトの通り、そのモダンデザインを圧倒的なディテールと精巧なつくりでジムニーシエラへコンバートし、よりスポーティでダイナミックにALL NEW little G.が誕生しました」としています。

フロントでは、メッキパーツが使用された豪華な印象をもたせたグリルを含むフロントマスクや、直線を多用した開口部の多いスポーティなバンパーが装着されるほか、ボンネットのボリュームを増しスクエア感を強めたボンネットカバーが取り付けられたフロントフェイスの印象が一変しています。

また、バンパー部のグリルにはGクラスの最新モデルで特徴的な、扇形状のメッシュグリルや小さなフォグライトを再現する徹底ぶり。

サイドでは、通常のジムニーシエラと比べ質感を大幅に上げる塗装済オーバーフェンダーや、サイドステップが取り付けられます。

リアもフロント同様にメッキパーツが配されたボリューム感あるバンパーに交換されるほか、ボディカラー同色に仕上げた背面タイヤカバーが高級感を高めています。

価格は、コンプリートキット(未塗装品素地)が49万円からとなっています。

また、ダムドでは、既にジムニーシエラを所有されているユーザーへのパーツ販売はもちろん、ダムドパーツを新車へ装着した状態の「ダムド カスタムコンプリートカー」も全国300店舗以上のダムド特約店で購入が可能です。