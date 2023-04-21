¤Û¤ó¤³¤ó¡¡»°±ºÎÜÎï»áà¥³¥ó¥µ¥ëÎÁáÊóÆ»¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤¦´°àú¥¢¥¦¥È¤ä¤í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Û¤ó¤³¤ó¤¬£²£±Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¤Û¤ó¤³¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î²ñ¼Ò¤«¤éÂÀÍÛ¸÷¥³¥ó¥µ¥ëÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤Ëà¥À¥á½Ð¤·á¤·¤¿¡£
¡¡É×¤ÇÅê»ñ²ñ¼Ò¡Ö¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×ÂåÉ½¤Î»°±ºÀ¶»Ö»á¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È»ñ¶â¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤Ç£³·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎÜÎï»á¤Ï¡ÖÉ×¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö£Æ£Ò£É£Ä£Á£Ù¡×¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÜÎï»á¤¬ÂåÉ½¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò»³ÇÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥Ù¥¤¤È¤Î´Ö¤ÇÏÂ²Î»³È¯ÅÅ½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢·ÀÌó·ï¶â¤ÏÁí³Û£³£¸£µËü±ß¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤ä¤í¡×¡Ö¥Ð¥ì¤ë±³¤ò¤Ê¤¼¸À¤¦¤Æ¤¿¤«¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤¦´°àú¥¢¥¦¥È¤ä¤í¡×¤È¤¢¤¤ì´é¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ø»ä¤Ï°ìÀÚÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¡£ÀÎ¡¢À¯¼£²È¤¬¤è¤¦¸À¤¦¤Æ¤¿¤ä¤ó¡£Èë½ñ¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡£¼ã¤¤¤³¤Î¤´ÉØ¿Í¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¿¿»÷¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤é¤ª¤«¤·¤¤¤ï¡£¥Ð¥ì¤ë±³¤ò¡£¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¸À¤¦¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡£¤½¤·¤¿¤é¤Þ¤À¡ØÀµÄ¾¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¯¼£²È¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡£´ØÍ¿¤Ê¤¤¤ï¤±¤Á¤ã¤¦¤ä¤í¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ø¤ó¡©¡¡¤½¤ä¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÃÀ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡¡´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤ä¤±¤É¡×¤ÈÆ¶»¡¤·¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¸À¤¦¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤Ç¤â¡¢ÉÔÎÑ¤ÎÌäÂê¤È¤«¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤È¤«¡£¿É¸ý¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤ä¤í¡©¡¡²¶¤Ï¿É¸ý¤è¤ê¤«¡Ø¤Ê¤ó¤«¥º¥ì¤Æ¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£