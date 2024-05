【スポーツメンタル】外発的動機は短命？持続的なモチベーションを得る方法

外発的動機とモチベーションの相関について

ここでは、具体的に外発的動機がどのようにモチベーションに関与し影響するのかについて、ウェスタンシドニー大学の行なったある研究Temporal ordering of motivational quality and athlete burnout in elite sport(2011)を基に解説します。



外発的動機がモチベーションや燃え尽き症候群に与える影響

この研究では自分自身で目標を設定し、自己による目標や成果の実現を図るための考え方である自己決定理論を用いて、ニュージーランドのエリートアスリートを対象に、モチベーションと燃え尽き症候群(バーンアウト)の関係を調査しました。



この研究の結果から、低い自己決定の度合いはアスリートの燃え尽き症候群を先行させると共に、外発的動機付けもバーンアウトの先行要因であることが示されました。



外発的動機がモチベーションに与える負の影響

この研究からわかるように外発的動機は、長期的にはモチベーションを低下させることがあります。 外部からの報酬や評価を目的に動機付けされると、その行動に対する内在的な興味ややりがいが減少し、やがては行動自体が苦痛となります。 これは過剰報酬効果と呼ばれます。 また、外発的動機は、自己決定理論において重要な概念としても取り上げられています。



自己決定理論によれば、人は自己決定や自己支配を行うことで、自己実現や満足感を得ることができます。 しかし、外部からの圧力や報酬によって動機付けられると、自己決定力が低下し、自己実現や満足感を得ることができなくなる可能性があります。

外発的動機をモチベーションに変えるには

外発的動機をモチベーションに変える方法を解説します。



外発的動機をモチベーションに変換する方法

外発的動機を内発的動機に変換するには、以下のような方法をとると良いでしょう。 まず、自分自身が興味を持っていることや、自分のスキルや能力を伸ばせるような課題を設定することが大切です。



また、目標設定や計画策定、進捗状況の確認などを通じて、自分自身の進歩を見ていくことで自己成長を感じることができます。 他人の評価や承認を求めることではなく、自分自身が納得し、満足できるような成果を追求することが大切です。



また、脳の仕組みを考えると内発的動機に関わる前頭前野や頭頂葉、側頭葉などの高次脳領域を活性化していく必要があります。



具体的には、自己実現に関連する場合、前頭前野や頭頂葉の特定の領域が活性化されます。興味や関心がある場合、前帯状皮質や背側注意ネットワークなどが活性化されます。また、創造性や洞察力を必要とするタスクに取り組む場合には、側頭葉や後頭葉の領域が活性化されることがわかっています。

まとめ

自己決定理論では行動の自己決定性が重要であり、自己決定的動機への転換を行うことが大切です。 そのためには、達成感を感じられる目標を設定する、フィードバックを得るといった工夫を行うとよいでしょう。



外発的動機はアスリートにとってなかなか活用しにくい要因であると感じてしまうかもしれませんが、まずはモチベーションに変換するための環境づくりから始めてみてはいかがでしょうか。



