ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、7月5日(水)から、夏の期間限定イベント「NO LIMIT! サマー」を開催する。

■4年ぶりに復活

今回開催する「NO LIMIT! サマー」は、「やらかしちゃう?」をテーマに、大人も子どもも心の底から楽しめる“びしょ濡れ”イベントやライブ・ショーを実施するイベント。

注目は、今回4年ぶりに復活する“びしょ濡れ”イベントとして初開催される「スーパーマリオ・パワーアップ・サマー」。いたるところから大量の水が噴き上げる中、マリオらと全身びしょ濡れになりながら楽しむ参加型イベントは、クッパ Jr.が乱入してくるサプライズ演出が起こるなど、盛りだくさんな内容となっている。

また、本イベントをより楽しめるグッズも登場。濡れると色が変わるTシャツや、「ウォーター・シューター」など、思いっきりびしょ濡れになれるアイテムがそろう。

そのほか、同日より開催となる「ワンピース・プレミア・サマー 2023」や、マリオの仲間たちとポケモンがパーク中のキャラクターとともに勢ぞろいするパレード「NO LIMIT! パレード」など、夏のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを盛り上げるさまざまなイベントは必見だ。

