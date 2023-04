『クリマイ』キャストも被害に？Netflix『ラブ・イズ・ブラインド』生配信でサーバーダウン

Netflixの人気リアリティ番組『ラブ・イズ・ブラインド 〜外見なんて関係ない?!』シーズン4の参加者が集結する同窓会エピソードの生配信開始時にサーバーがダウンした模様で、リアルタイムで視聴していたと思われる『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のキャストも被害に遭っていたようだ。



『ラブ・イズ・ブラインド』は、「お互いの顔を知らずに恋に落ちて婚約したカップルは、初対面を果たした後も変わらぬ愛を貫けるのか?」がテーマとなる。参加者は、それぞれ男女のグループに別れて壁で仕切られたポッドに入り、“声”のみでコミュニケーションを取る。こうして、意気投合した二人が恋に落ちてプロポーズへ進み、婚約が成立したら晴れて実際に対面できるという仕組み。お互いの容姿を知っても恋心や絆が続き、結婚まで辿り着けるのかどうかを追う斬新な社会実験リアリティ番組だ。

世界中のファンが、4月16日(日)5:00PM(米国時間)より、ロサンゼルスから生配信の予定だった同窓会エピソードに合わせて視聴を開始しようとしたところ、スクリーンにはエラーメッセージが表示されるのみ。直ちにNetflixは謝罪の声明をTwitterで発表し、「リユニオンを撮影して準備が整い次第配信する」との旨を伝えた。

To everyone who stayed up late, woke up early, gave up their Sunday afternoon… we are incredibly sorry that the Love is Blind Live Reunion did not turn out as we had planned. We're filming it now and we'll have it on Netflix as soon as humanly possible. Again, thank you and…

- Netflix (@netflix) April 17, 2023