¼«Å¾¼Ö½¸ÃÄ¡¢È¢º¬¿·Æ»¤ò¡Ö¥ë¡¼¥ëÌµ»ë¡×Áö¹Ô¡¡ÌÜ·â¼Ô¤¬SNS¤ÇÃí°Õ´µ¯...·Ù»¡¡õ¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Î¸«²ò¤Ï
¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®Æâ¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¡ÖÈ¢º¬¿·Æ»¡×¤ò¼«Å¾¼Ö¤Î½¸ÃÄ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Î¤Û¤«125Õ°Ê²¼¤Î¥Ð¥¤¥¯¤âÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤À¡£¸©·Ù¤Î¾®ÅÄ¸¶½ð¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤é¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤âÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
ÄÌÊó¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬...
È¢º¬¿·Æ»¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶»ÔÆâ¤«¤é¸þ¤«¤¦¤È¡¢°²¥Î¸Ð¤Î¶á¤¯¤Þ¤ÇÅþÃå¤¹¤ë13.8¥¥í¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤À¡£1962Ç¯¤Ë¹ñÆ»1¹æÀþ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ë¤Ê¤ëÍÎÁÆ»Ï©¤È¤·¤Æ³«ÄÌ¤·¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¤«¤é¹ñ¸ò¾Ê´ÉÍý¤ÎÌµÎÁÆ»Ï©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬Áö¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£¤Ã¤¿35ÉÃ¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢2023Ç¯4·î18Æü¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾®ÅÄ¸¶ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¤êÀþ¤Î²¼¤êºä±¦¥«¡¼¥Ö¶á¤¯¤Ç¡¢¥í¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤Î¼«Å¾¼Ö5Âæ¤¬Îó¤òÁÈ¤ó¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤°¤Ë2Âæ¤¬Â³¤¡¢7Âæ¤È¤â¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÏÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢18Æü¤Î15»þ¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»£±Æ¤Ï¡¢¿Ü±ÀÀî¡Ê¤¹¤¯¤â¤¬¤ï¡Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¤«¤é¾¯¤·¾®ÅÄ¸¶Êý¸þ¤ËÁö¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ»Ï©º¸Â¦¤ÎÂÔÈò½ê¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò»ß¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ù²ü¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤º¡¢ÄÌÊó¤·¤Æ¤«¤é¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï19Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢·×7Âæ¤¬Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£7Âæ¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤ÎÂÔÈò½ê¤ÇµÙ·Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢7Âæ¤¬¤É¤³¤«¤éÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»£±ÆÃÏÅÀ¤«¤é1¡¢2¥¥í¼êÁ°¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶½ð¤ËÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤«¤é¤âÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤ËÇ¤¤»¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤¿¤á¡¢7Âæ¤¬¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÅÄ¸¶½ð¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ÎÄÌÊó¤Ï¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ë¡×
¼«Å¾¼ÖÁö¹Ô¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÅÄ¸¶½ð¤Ç¤Ï4·î19Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¢º¬¿·Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÌÊó¤Ï¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¹âÂ®¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ÎÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤òÃÎ¤é¤»¤ëÉ¸¼±¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¼«Å¾¼ÖÁö¹Ô¤Ê¤É¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÉ¸¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤òÎ©¤Æ¤ÆÃÖ¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤ò¼«Å¾¼Ö¤¬Áö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð´í¸±¤Ç¤¹¡×
È¢º¬¿·Æ»¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¹ñ¸ò¾Ê¤Î²£ÉÍ¹ñÆ»»öÌ³½ê¤ÎÉû½êÄ¹¤ÏÆ±Æü¡¢¼èºà¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Êä½õÉ¸¼±¤âÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Ê¤É¤Î¸«²ó¤ê¤â·ó¤Í¤Æ¡¢2Æü¤Ë1²ó¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ë¡¢ºÇ¶á¤ÏÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
È¢º¬¿·Æ»¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¹ñÆ»1¹æÀþ¤è¤ê¥ë¡¼¥È¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë