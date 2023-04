トム・クルーズが主演する映画『ミッション:インポッシブル』シリーズ最新作『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』より、トム演じるイーサン・ハントが切り立った険しい崖から飛び立つ“断崖絶壁バイクジャンプ”の瞬間を切り取った日本版ポスターが解禁された。

【動画】トム・クルーズ史上“最も危険”を更新! 『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』 特別メイキング映像

本作には、トム演じるIMFのエージェントであるイーサン・ハントをはじめ、ルーサー・スティッケル役のヴィング・レイムス(『ミッション:インポッシブル』全シリーズ)、ベンジー・ダン役のサイモン・ペッグ(『ミッション:インポッシブル3』以降シリーズ)、イルサ・ファウスト役のレベッカ・ファーガソン(『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』以降シリーズ)などおなじみのメンバーが顔をそろえ、前作『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』から参加となった謎に包まれたキャラクター、ホワイト・ウィドウ役のヴァネッサ・カービーも続投。またシリーズ1作目以来の登場で再びイーサンを追い詰めるユージーン・キットリッジ役のヘンリー・ツェーニーもカムバック。

そしてイーサンと共闘するヒロイン役ヘイリー・アトウェル(『アベンジャーズ/エンドゲーム』)と、最強のヴィランにポム・クレメンティエフ(『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ)とイーサイ・モラレス(『バッド・ボーイズ』『ザ・タウン』)が初参戦する。

『トップガン』フィーバーにまだまだ沸き続けていた昨年末、次作となる『ミッション:インポッシブル』最新作から約9分間にも及ぶメイキング映像が公開。そこに映し出されていたのはノルウェー、ヴェストラン地方の最北部、ムーレ・オ・ロムスダールの断崖絶壁を舞台に、バイクに乗ったイーサン・ハント(トム・クルーズ)が崖に向かってフルスピードで一直線、そのまま減速することなく超特大ジャンプを決め真っ逆さまに落下、といういまだかつて見たことのないアクションシーン。

トムがさらなる進化を求めて挑んだこの超人的な撮影は、自身が「俳優人生で最も危険」と証言しており、天地の境を見失ってしまうかのごとく常識を破る映像。広大な空と山がそびえ時の流れを忘れるような絶景の中、バイクとともに生身で飛び出した姿は、身の危険と隣り合わせの美しさまでも感じさせる。

この驚きの一瞬を切り取ったポスターは、観客をいかに喜ばせるかに全てを注ぐ映画人トム・クルーズのあくなき探求心と、限界のない進化も際立つ仕上がりだ。昨年、トム自身のSNSアカウントで「すべては、ここへ繋がっていく(It’s all led up to this)」という投稿が憶測を呼んでいる。これまでのシリーズにちりばめられたストーリーや謎が回収されるともとれ、また俳優人生における集大成となる作品に位置づけられるともとれるような、非常に意味深な言葉だ。

そして、4月28日発売が決定した本作のムビチケ前売券(カード)の第1弾は、4月28日から5月18日までの3週間限定で、イーサン・ハントが属するCIAの極秘諜報部隊IMF(Impossible Missions Force)のMEMBER CARDとしてシリアルナンバーコードが刻み込まれた、厚みのあるプラスチックカードタイプ。ブラック、ホワイト、レッドの3色が用意され、合計2万4000枚限定での販売となり、同じシリアルナンバーは存在しない。そしてカードには驚きの秘密が隠されている。

その後、5月19日からは、第二弾として今回解禁となったポスターがデザインされた通常タイプのムビチケ前売券も販売がスタートする。こちらには特別仕様のアートカードが特典となる。

また、ムビチケ前売券(オンライン)も4月28日に発売開始され、購入者特典として1枚につき1回の[MISSIONガチャにチャレンジ!」キャンペーンが始動。第1弾では史上最高額となる映画20回分のムビチケポイント(前売券1500円の場合)などが当たり、第2弾は映画オリジナルグッズのプレゼント、さらに特別イベント(時期未定)への招待などが予定されている。5月19日からは第1弾・第2弾のムビチケ前売券(カード)購入者もチャレンジ可能となる。詳細は映画公式サイト内特設ページにて。

映画『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』は、7月21日より全国公開。