ABCの『ザ・ルーキー』がシーズン6へ更新！『グッド・ドクター』の運命は？

ネイサン・フィリオン(『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』)主演の人気ドラマ『ザ・ルーキー』がシーズン6へ更新された。米Deadlineなど複数のメディアが報じている。

【関連記事】海外ドラマ 打ち切り&更新一覧 | 2023年〜2024年【256作品】

現在放送されているシーズン5の途中(2023年以降)で、シーズン2から続けてきた日曜日ではなくシーズン1以来に火曜日の放送へと変わった『ザ・ルーキー』は、その新しい時間帯では18〜49歳の層の視聴者に最も見られている番組に。また、米ABCのドラマ全体で見てもトップ5に入る好成績だ。

シーズン5終了時点でシリーズ通算98話となる見通しの『ザ・ルーキー』は、今回の更新によって100話を突破することが確実となった。

It's official: #TheRookie will return for Season 6!!! pic.twitter.com/ssrJz3yo1G

- The Rookie (@therookie) April 17, 2023