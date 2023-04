訪問先間違えた黒人少年を銃撃、住民の白人男性を訴追　米ミズーリ

米ミズーリ州カンザスシティーで13日、訪問する家を間違えて呼び鈴を鳴らした黒人少年が、住人に銃撃された。地元検察は17日、少年に発砲して負傷させたとして、白人男性を第1級暴行罪と武装犯罪行為の罪で訴追した。

捜査当局などによると、ラルフ・ヤールさん(16)は13日午後10時ごろ、両親に頼まれて、友人の家にいる双子の弟を迎えに行ったが、住所を間違えたという。

ヤールさんが呼び鈴を2回鳴らすと、家主はドア越しに発砲したという。

訴追されたアンドリュー・レスター被告(84)は、ヤールさんの頭と腕を1発ずつ撃ったとされる。

ヤールさんの家族によると、ヤールさんは撃たれた後、近くの3軒の家を回って助けを求めた。

ヤールさんは一命を取り留め、16日に退院した。現在は自宅で回復に努めているという。

「人種的な要素」

検察側は、この事件には「人種的な要素」があったとしている。ただ、レスター被告は憎悪犯罪では訴追されていない。また、訴状には人種的偏見があった疑いについての記載はない。

ミズーリ州クレイ郡のザカリー・トンプソン検察官は17日の記者会見で、「クレイ郡で、我々は法律を執行し、法律に従う。これが、私からこの地域の人々へのメッセージだ」と述べた。

「出自や外見、経済力は無関係だ」

警察は当初、レスター被告を拘束して尋問したが、その後に釈放した。そのため市内では16日、抗議行動が起こった。

翌17日には抗議者たちがレスター被告の家の前に集まり、「黒人の命が攻撃されている」、「立ち上がれ、反撃せよ」と声をあげた。この様子を捉えた動画がオンライン上に投稿された。家が破壊されたとも報じられている。

弁護側の主張

ヤールさん一家側のベンジャミン・クランプ弁護士は、「誰かがドアをノックしてきたときに、正当な理由なく人を撃つことはできない。ドアをノックしたことが、相手を撃つための正当な理由にはならない」と述べた。

検察によると、レスター被告が32口径のリボルバーで発砲する前に、2人の間で言葉は交わされなかったという。

しかし、ヤールさん一家のリー・メリット弁護士は、ヤールさんは「家の中でガサガサと音がするのを聞いていて、その後にドアが開いた」と話していると、米NBCニュースに語った。

「男に『この辺りに戻ってくるな』と言われた直後に発砲があった」と、ヤールさんは説明しているという。

地元メディアによると、レスター被告は誰かが自宅に侵入してきたと思い、ドア越しに2発発砲したと警察に話したとされる。ある目撃者は、ヤールさんが「撃たれたと叫んでいる」のを聞いたと、地元メディアに語った。

検察は17日、ミズーリ州の住民には、自分の身が危険にさらされていると「合理的に」不安に思う場合に武器を使用する権利があると述べた。事件についてのさらなる詳細は明かにしなかった。

バイデン大統領が電話

ヤールさんの父親は地元紙カンザスシティ・スターに対し、男が訴追されて「安堵(あんど)している」と語った。

「うれしく思う。これこそ私たちが求めてきたことだ。それが実現した」

弁護団によると、ジョー・バイデン大統領は17日にヤールさん一家に電話をかけ、約20分間話をした。

バイデン氏はヤールさんが回復したらホワイトハウスに来るよう、家族を招待したという。

