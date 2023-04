スネイプ役はあの人！？『ハリー・ポッター』ドラマ版について分かっていること

先日、『ハリー・ポッター』ドラマ版が制作となることが正式に発表された。ワーナー・ブラザースの動画配信サービス「HBO Max」とDiscovery+を統合した「Max」のオリジナルシリーズとして作られる同作について、様々な噂も含めて現段階で報じられていることをまとめてお伝えしよう。

世界中でベストセラーとなったJ・K・ローリングの児童小説「ハリー・ポッター」シリーズは、2001年から映画化され、原作と同じく大ヒットを飛ばした。そんな映画シリーズは、原作シリーズ最後となる7冊目「〜死の秘宝」のみ2本に分けて映像化されたが、それ以外の6冊分はそれぞれ原作をかなり削る形で1本の映画として制作されている。

しかし、今回のドラマシリーズは「原作に忠実に」をモットーに、原作一冊を1シーズンかけて映像化していくという。シーズンごとの話数や一話が何分程度になるかは不明だが、映画版が基本的に一作あたり2時間半前後かけて作られていたことを考えると、ドラマ版ではもっと多くの時間をかけて描くことができるだろう。

ローリングは今回のドラマ化について「Maxが、私の原作の元の形を残すよう注力してくれることは、私にとって重要なことなの。今回の脚色は、長く続けるドラマシリーズだからこそ、より深みがあり詳細まで描くことができるという点でとても楽しみだわ」と述べている。

また、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのCEOデヴィッド・ザスラフは、同社がハリー・ポッターの世界をMaxのプラットフォームで完全なる形で展開させる予定だと語り、今回のドラマ化以外にもプロジェクトが動き出す可能性を示唆。

ハリー・ポッターの世界は、本家のほか、前日譚を描いたスピンオフ『ファンタスティック・ビースト』シリーズが存在しており、さらにはビデオゲーム、小説のおよそ20年後を描いた舞台版もある。そしてアメリカや日本にこの世界を再現したテーマパークも作られている。ワーナーが今後この世界をどこまで広げていくのか注目だ。

原作者のJ・K・ローリングの役職は製作総指揮者に決定。彼女はスピンオフの『ファンタスティック・ビースト』シリーズでは脚本にも関わっているが、今回はひとまず脚本に関わるとは報じられていない。

ほかには、ルース・ケンリー=レッツとニール・ブレアも製作総指揮を担う。ケンリー=レッツは、ローリングがロバート・ガルブレイス名義で執筆したハードボイルド小説シリーズのドラマ化『私立探偵ストライク』でともに仕事をした経験がある。もう一人のブレアは、『私立探偵ストライク』のほかに『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作も一緒に手掛けてきた。ただし二人とも『ハリー・ポッター』映画版には関わっていない。

製作総指揮としてはさらに、『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』両シリーズにこれまでずっと関わってきたプロデューサーのデヴィッド・ハイマンも交渉中だという。

スタジオは、現在ショーランナーを務める人物を探している。

なお、『ハリー・ポッター』シリーズの歴代監督たち――1・2作目のクリス・コロンバス、3作目のアルフォンソ・キュアロン、4作目のマイク・ニューウェル、5作目以降と『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作を担当してきたデヴィッド・イェーツ――がドラマ版に何かしら関わるのかは今のところ報じられていない。

Your Hogwarts letter is here.

Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch

- HBO Max (@hbomax) April 12, 2023