『エージェント・オブ・シールド』クラーク・グレッグ、『パパ恋』あの人のお父さん候補で登場

『エージェント・オブ・シールド』のクラーク・グレッグが『ママと恋に落ちるまで』のスピンオフ『パパと恋に落ちるまで』シーズン2に出演することがわかった。

【関連記事】『エージェント・オブ・シールド』クラーク・グレッグ、メンタルヘルスの擁護者として表彰される

TV Lineが伝えているように、Disney+(ディズニープラス)で独占配信中のコメディシリーズ『パパと恋に落ちるまで』ミッドシーズンのティザー予告に姿を現したクラーク。ヒラリー・ダフ演じる主人公ソフィは友達の助けを借りながら自分の父親捜しをするが、その候補の中に『Scrubs〜恋のお騒がせ病棟』のトラヴィス・シュルツと『エージェント・オブ・シールド』のクラーク・グレッグが演じるキャラクターがいるようだ。

予告編ではトラヴィスとクラーク含め3人の父親候補が浮上する展開に「ここで何が起こってるかわかる? これってマンマ・ミーアじゃん!」という発言も。動画を見たファンからも「マンマ・ミーア大好き! 待ちきれない!」「本当に楽しみ」などの声が寄せられている。

『エージェント・オブ・シールド』のフィル・コールソン役の印象が強いクラークは、最近ではNetflixで配信中のエドガー・ラミレス主演シリーズ『フロリダマン』に出演。第7話では監督も務めている。

『パパと恋に落ちるまで』の予告編では、ホットドッグの絵が描かれたエプロンを身に着けて姿を見せており、ホットドッグ屋の店主という役どころの可能性も。スーツ姿が目に焼き付いているだけに、エプロンをつけてラフな姿は新鮮。クラークがどのような父親候補を演じるのか、楽しみだ。

There's so much more to come. #HIMYF returns May 23. pic.twitter.com/XiCCn940p0