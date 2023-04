WB Gamesは日本時間の4月18日(火)、『Harry Potter: Quidditch Champions』の限定プレイテストの登録受付を開始した。

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV . #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD

本作は『ハリー・ポッター』シリーズに登場する架空のスポーツ「クィディッチ」をベースとしたオンラインマルチプレイ対戦ゲーム。開発をアメリカ・ロサンゼルスに拠点をおき、『スーサイド・スクワッド:キル・ザ・ジャスティス・リーグ』などにも携わるUnbroken Studiosが担当している。

Unbroken Studios is very proud to announce Harry Potter: Quidditch Champions; a multiplayer team competitive Quidditch game in active development! We're working with WBGames to publish and support limited playtests at https://t.co/etQsWvVV1r Sign up now! #QuidditchChampions pic.twitter.com/HYw4MlN24M