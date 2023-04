16歳少女の誕生日パーティーで銃乱射、4人死亡　米アラバマ州

米アラバマ州デイドヴィルで15日、16歳の少女の誕生日を祝うパーティー会場で銃撃があり、少なくとも4人が死亡した。28人が負傷し、うち複数人が重体という。

銃撃事件はデイドヴィル市内のマホガニー・マスターピース・ダンススタジオで起きた。

地元メディアは犠牲者の1人は、高校の最終学年4年生でスポーツのスター選手だったフィル・ダウデルさんだと伝えている。

ジョー・バイデン米大統領は事件後、銃規制の強化が必要だと改めて訴えた。

「子どもたちが不安に思うことなく誕生日パーティーに参加できないなんて、一体この国はどうなっているんだ」と、バイデン氏はホワイトハウスが15日に出した声明の中で問いかけた。

アメリカの発砲事件を記録するデータベース「The Gun Violence Archive」によると、4人以上が撃たれた銃撃事件は今年、160件を超えている。

人口約3200人の地方都市デイドヴィルでは、今回の規模の暴力事件はめずらしい。

何があったのか

事件の容疑者についてはほとんどわかっていない。銃撃がどのように止まったのか、容疑者が死亡したのか、あるいは拘束されているのかも明らかにされていない。

アラバマ州警察当局のジョー・バーケット巡査部長は、捜査の「プロセスは長く、複雑なもの」になるだろうと述べた。

「我々は現場を調べ、事実に目を向け、(被害を受けた)家族のために確実に正義がもたらされるよう、順序だった方法で取り組んでいく」と、バーケット氏は16日に語った。

負傷者については、「極めて深刻」な人から軽傷者までさまざまだとした。

犠牲者のほとんどは10代の若者だった可能性が高い。発生から12時間たっても、まだ子どもの情報を探している親もいた。

これまでにフィル・ダウデルさんが犠牲になったことがわかっている。ダウデルさんの祖母が地元メディアに明らかにした。

ダウデルさんは、アメフトの奨学金制度でジャクソンヴィル州立大学に進学する予定だった。

デイドヴィル警察と地元の高校フットボールチームで牧師を務めるベン・ヘイズ牧師は、「殺された若者の1人は、我々のチームのスター選手の1人で、とにかく素晴らしい男性だった」と述べた。

「私は生徒の多くを知っている。デイドヴィルは小さな町なので、今回の事件はこの地域の全ての人に影響を与えるだろう」

地元の駐車場で行われた追悼集会では、15日の出来事にショックを受けたティーンエイジャーたちが震えて泣いていた。

その多くが抱きしめ合ったり、涙を流しながら互いに慰め合っていた。

集会に参加したションドラさんという女性は、事件があった誕生日パーティーにいとこが参加していたとBBCに語った。「みんな自由で、人生を祝っていたのに」。

「自分が暮らす地域でこういうことが起きるなんて想像もできない」

パーティーでDJを務めたキーナン・クーパーさんは、銃撃が始まったときに会場にいた人たちをテーブルの下に避難させようとしたが、暗すぎたため、どこから誰が撃っているのかわからなかったと、記者団に語った。

クーパーさんによると、パーティーは亡くなったフィル・ダウデルさんの妹の誕生日を祝うものだったという。地元紙モンゴメリー・アドバタイザーも先にそう報じていた。

ダンススタジオ周辺は現在も封鎖されている。

銃規制は

ケイ・アイヴィー州知事(共和党)は16日、「私は今朝、デイドヴィルの人々、そしてアラバマ州の仲間と共に悲しみに暮れている」と述べた。

「私たちの州に暴力犯罪が入り込む余地などない。詳細が明らかになる中、私たちは警察当局から随時情報を更新されている」と、州知事はツイッターに投稿した声明で付け加えた。

アラバマ州は市民が銃を所持する権利を認めている州として知られる。その州の知事による追悼メッセージは、ソーシャルメディア上で、銃規制法の改正を訴える人々から批判を受けている。

アイヴィー知事は憲法修正第2条が保障する、銃を所持する権利を強力に支持している。昨年には、公共の場で拳銃を他人から見えないかたちで携帯するための許可証の取得義務を廃止する法案に署名した。

昨年に州知事選に立候補したアイヴィー氏は、全米ライフル協会(NRA)の支持を受けた。

デイトヴィルで銃撃があった15日には、ケンタッキー州ルイヴィルの公園でも銃撃事件が起き、2人が死亡、4人が負傷している。

バイデン大統領は声明で、国民は「再び悲しみに暮れている」とし、銃による事件の増加は「言語道断で容認できない」と述べた。

そして、アメリカ国民は議員たちに対して「銃の安全性に関する常識的な改革」に取り組むことを求めているとした。

(英語記事 Four dead at 16th birthday party shooting in US)