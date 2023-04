【今週の海外ドラマ放送・配信予定】ケリー・ラッセル主演『ザ・ディプロマット』が5年ぶりに配信開始

4月17日(月)から4月23日(日)に配信・放送がスタートする最新の海外ドラマをご紹介! 今週は、『ジ・アメリカンズ』以来久々に主演を務めるケリー・ラッセルの『ザ・ディプロマット』や『パーソン・オブ・インタレスト』のエイミー・アッカーが出演する『ベビーシッター』がスタート!

4月19日(水)独占配信スタート。

フィラデルフィアの公立小学校を舞台に、献身的で熱心な教師たちや、ちょっと無神経な校長の姿を描くコメディドラマシリーズ。エミー賞3部門、ゴールデングローブ賞3部門をはじめ多くの賞を受賞している。

教育予算の少なさを嘆きながらも、生徒たちが素晴らしい人生を送れるように良い教育を提供しようとする教員たちだが、相変わらず苦労は絶えない…。シーズン1の終わりでは、若手教師で情熱はあるものの空回り気味の主人公ジャニーンは、この小学校に身を捧げることを決意する。そして、学校を立て直し、地元のチャータースクールと同じように良い学校にしようと決意するが--。

企画、制作、そして主演と一人3役の大活躍をするのはTIME誌の「世界で最も影響力のある100人」にも選ばれているキンタ・ブランソン。本作を生み出すきっかけとなったのは、40年間教師をしている実の母親。シェリル・リー・ラルフ(『MCGYVER/マクガイバー』)演じるバーバラはそんな母をモデルにしたと明かしている。

4月19日(水)独占配信スタート。

メキシコ発のコメディドラマシリーズ。音楽とルチャリブレの世界を舞台に、ある有名歌手がルチャリブレのレスラーとして秘密の人生を歩み始め。

ある有名クンビア歌手が覆面レスラーの代役をさせられる。この二重生活を送る中で、彼は自分を破滅させることを使命とする芸能レポーターと出会うが、彼女が彼の最愛の人となろうとは気付いていない。

主人公アレックス役をルイス・エルネスト・フランコ(『インゴベルナブレ』)、ヒロインのキャロル役をパメラ・アルマンサ(『レベルデ 〜青春の反逆者たち〜』)がそれぞれ務めている。

There's no turning back now. Take a peek at what else awaits at The Greybourne.

