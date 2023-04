『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン2が撮影開始！続投キャストも明らかに

米HBOの『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン2の撮影が始まり、戻ってくるキャストが明らかになったと、米Entertainment Weeklyが伝えている。

『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚として製作されている『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』。そのシーズン2の撮影が、ワーナー・ブラザースが大きなスタジオを所有するイギリスのリーブスデンで始まった。『ゲーム・オブ・スローンズ』でも監督を務めたアラン・テイラーがすでに撮影に参加しているという。

予想通り、マット・スミス(デイモン・ターガリエン役)、オリヴィア・クック(アリセント・ハイタワー役)、エマ・ダーシー(レイニラ・ターガリエン役)、イヴ・ベスト(レイニス・ターガリエン役)、スティーヴ・トゥーサント(コアリーズ・ヴェラリオン役)といった主要キャラクターは続投。ユアン・ミッチェル(エイモン・ターガリエン役)、トム・グリン=カーニー(エイゴン・ターガリエン役)、ソノヤ・ミズノ(ミサリア役)、リス・エヴァンス(サー・オットー・ハイタワー役)も引き続き出演する。

さらにベサニー・アントニア(ベイラ・ターガリエン役)、フィービー・キャンベル(レイナ・ターガリエン役)、フィア・サバン(へレイナ・ターガリエン役)、ハリー・コレット(ジャセアリーズ・ヴェラリオン役)といった若手もカムバックを果たす。

一方、エマ演じるレイニラの若い頃を演じたミリー・アルコックと、オリヴィア演じるアリセントの若い頃を演じたエミリー・キャリーはシーズン2には登場しない予定。

It's time to return to King's Landing.

Season 2 of #HouseoftheDragon is now in production. pic.twitter.com/lGSQSq6oK9

- House of the Dragon (@HouseofDragon) April 11, 2023