¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡Û4/14¸ÂÄêÈÎÇä¡ÖÂæÏÑ¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ»È¤¨¤ë¡ª¡ªÂæÏÑ²Û»Ò3¼ïÆþ¤ê¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤è¤·¡ª
Á´¹ñ¤Ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÂæÏÑ¤ÎÄêÈÖ¥°¥ë¥á¤ä¿Íµ¤¤Î¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤ËÂæÏÑ¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4/14¡Ê¶â¡Ë¤ÎËÜÆü¡¢ÂæÏÑ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂæÏÑ ¹¥µÉ¡Ê¥Ï¥ª¥Á¡¼¡Ë¡ª¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬¸ÂÄêÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢Ä«°ìÈÖ¤Ë¥«¥ë¥Ç¥£¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¡ÖÂæÏÑ¥Ð¥Ã¥°¡×¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂæÏÑ ¹¥µÉ¡Ê¥Ï¥ª¥Á¡¼¡Ë¡ª¥Ð¥Ã¥°¡×¤Î¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤È¤Ï
²Ä°¦¤¤ÂæÏÑ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë3¼ï¤Î¤ª²Û»Ò¤¬Æþ¤Ã¤¿·×4ÅÀ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¿§¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥«¡¼¥¤Î2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡¡³Æ1,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
1¡¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥µ¥¤¥ºÌó¡§½Ä21.5cm¡ß²£30cm¡ß¥Þ¥Á9cm »ý¤Á¼ê30cm¡Ë
2¡¥¥¤¡¼¥·¥ã¥ó ¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡Ê90g¡Ë
3¡¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¹õÅü±¨Î¶Ãã¥é¥Æ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡Ê75g¡Ë
4¡¥°¦Ç·Ì£ ¥Í¥ª¥Í¥ª ÂæÏÑÉ÷¤¼¤ó¤¶¤¤¡Ê260g¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ1¡ÛÊØÍø¤Ê¶ÒÃåÉÕ¤¡ªÂæÏÑ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
ÂæÏÑ¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥«¡¼¥¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ð¥Ã¥°¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆé¤ÎÊÁ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¡Ö¥«¡¼¥¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÂæÏÑ¤ÎËüÇ½Ä´Íý´ï¡ÖÂçÆ±ÅÅÆé¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥«¡¼¥¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£¥Û¥«¥Û¥«¤ÈÅòµ¤¤¬Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤¤ÁÛÁü¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¥µ¥¤¥º¤ÏÌó½Ä21.5cm¡ß²£30cm¡¢¥Þ¥Á¤¬9cm¡£ËÜ¤äºâÉÛ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥¤ÎÂæÏÑ¥Ð¥Ã¥°¡£¤ªÆé¤ÎÅòµ¤¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¡£
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¸ý¤ÎÉôÊ¬¤Ï¶ÒÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ³¤ò·ë¤ó¤ÇÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿È¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¸ý¤Ï¶ÒÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊØÍø¡ª
¶ÒÃå¤ÎÊÁ¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ó¥²¤Ë¾è¤Ã¤¿¾®äÆÊñ¤äÂæÏÑÃã¤Ê¤É¡¢ÂæÏÑ¤é¤·¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÍÍ¡¹¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÒÃå¤ÎÊÁ¤Ë¤Ï¥«¥ï¥¤¥¤ÂæÏÑ¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
ÂçÍÆÎÌ¤ÎÍýÍ³¤Ï¤³¤ÎÌó9cm¤Î¥Þ¥Á¡ª¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìó9cm¤Î¥Þ¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Ï¡¼¥É¥«¡¼¥Ð¡¼¤ÎËÜ¤È350mml¤Î¿åÅû¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÍ¾Íµ¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤ä¤ªºâÉÛ¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¤ÎËÜ1ºý¤È¿åÅû¤¬¤é¤¯¤é¤¯Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ2¡Û¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡õ¥¦¡¼¥í¥óÃã¥é¥Æ¡õÂæÏÑÉ÷¤¼¤ó¤¶¤¤
¥¤¡¼¥·¥ã¥ó ¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡Ê90g¡Ë
ÂæÏÑ¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤¿´¶ÁÛ¤Ï´ÅÌ£¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£1ÂÞ¤Ë23Ëç¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¹õÅü±¨Î¶Ãã¥é¥Æ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡Ê75g¡Ë
°¦Ç·Ì£ ¥Í¥ª¥Í¥ª ÂæÏÑÉ÷¤¼¤ó¤¶¤¤¡Ê260g¡Ë