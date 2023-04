ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、「一番くじ ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」が登場!

「マスターソード」を模したライトや普段使いに便利なマグカップ、お皿、ステーショナリーグッズなど、全8等級29種+ラストワン賞がラインナップされます☆

一番くじ ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム

価格:1回750円(税込)

発売日:2023年5月9日(火)より順次発売

種類数:全8等級29種+ラストワン賞

販売店舗:ローソン、HMV、Nintendo TOKYO/OSAKAなど

発売元:株式会社BANDAI SPIRITS

任天堂から発売予定のNintendo Switch(TM)専用ソフト『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』

「ゼルダの伝説」最新作となる『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』の発売に合わせた一番くじが登場!

「マスターソードライト」をはじめ、キャンバスボードやブランケット、ステーショナリーなど様々なグッズがラインナップされます。

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞や、「マスターソードライト」が当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される一番くじです☆

A賞:マスターソードライト

サイズ:約32cm

A賞は、朽ちた「マスターソード」を模した「マスターソードライト」

刀身部分が発光します。

横向きに置ける台座付きで、観賞用としてもおすすめです☆

B賞:キャンバスボード

サイズ:約27cm

B賞は『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』のメインイラストを描いたキャンバスボード。

キャンバス地の風合いがイラストを引き立てています。

C賞:古びたトーガ風ブランケット

サイズ:約120cm

C賞の「古びたトーガ風ブランケット」は、大きめのサイズ感で使い勝手も抜群のグッズ。

肩にかけると、ゲームソフトに登場するキャラクター「リンク」のような装いも楽しめます☆

D賞:フルカラーマグカップ

種類:全4種

サイズ:約9cm

D賞には「リンク」の勇敢な姿が描かれた「フルカラーマグカップ」が登場。

『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』など「ゼルダの伝説」シリーズのイラストが描かれたマグカップです。

E賞:ステーショナリーコレクション

種類:全6種

サイズ:ノート B6サイズ/メモ 約9〜10cm/クリアファイル A4サイズ2枚1セット

E賞はリングノート、メモ帳、クリアファイルから好きなものを選べるステーショナリーコレクション。

ノートは綺麗に書ける方眼タイプと横罫タイプ。

メモは「ライフ」のようなハートマークと、「コログ」デザインが登場します。

A4サイズのクリアファイルは2枚1セットで、作中のイラストが使用された幻想的なデザインです。

F賞:陶磁器製小皿

種類:全5種

サイズ:約10〜12cm

F賞は全5種の陶磁器製小皿。

「ハートの器」「料理の際に使用する鍋」「ルピー」をモチーフにしたデザインの小皿です。

G賞:メタルチャームコレクション

種類:全5種

サイズ:約4.5〜7cm

G賞は「ハイリアの盾」などをラインナップしたメタルチャームコレクション。

「ゼルダの伝説」シリーズで使用されるお馴染みのアイテムが、高級感のあるメタリック仕様でラインナップされます。

H賞:コログのラバーチャーム

種類:全6種

サイズ:約7.5cm

H賞は「コログのラバーチャーム」

森の妖精「コログ」たちの愛らしい姿をダイカットで再現したラバーチャームです。

ラストワン賞:デザインクロック

サイズ:約19.5cm

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』のロゴが入った「デザインクロック」

ゲームソフトに登場する壁画風デザインを盤面に載せた時計です。

ダブルチャンスキャンペーン:マスターソードライト ダブルチャンスver

.サイズ:約32cm

くじ券の中に印字されているキャンペーンナンバーを使用して挑戦することができる「ダブルチャンスキャンペーン」

ダブルチャンスキャンペーンでは、「マスターソードライト ダブルチャンスver」が抽選で50名に当たります。

『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』の世界観を堪能できるグッズが全8等級29種で登場。

2023年5月9日(火)より順次発売される「一番くじ ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の紹介でした☆

© Nintendo

※店舗の事情により取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合があります。なくなり次第終了となります

※画像と実際の商品とは異なる場合があります

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です

