『クリミナル・マインド』マシュー・グレイ・ギュブラーの新プロジェクトが明らかに！

米CBSにて15シーズンにわたり、同局を背負ってきた人気ドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のスペンサー・リード役でお馴じみ、マシュー・グレイ・ギュブラーが新プロジェクトを発表した。



新しい児童書を出版

米Paramount+にてリブートされた『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション』に復帰していないマシューが自身のInstagramを更新し、新しい児童書を出版することを報告している。その投稿では、グリーンの表紙に「The Little Kid with the Big Green Hand(大きな緑の手を持つ小さな子ども)」とのタイトルとイラストがプリントされた画像がアップされ、本をめくるごとに、「新しい本を執筆したよ! 9月26日に出版される。誕生日の週末を祝ってくれてありがとう。何よりも最高の贈り物は、君たちのために物語を作ることが出来ることなんだ」とページにメッセージが記されている。





リブート版に参加できなかった理由?

どうやら、マシューがリブート版に参加できなかった理由の一つが、本の執筆やイラスト制作だったようだ。これまでにもマシューは俳優業のかたわら、イラストや絵画の制作、本の執筆業に注力しており、2019年4月には初となる著書「Rumple Buttercup: A Story of Bananas, Belonging and Being Yourself(原題)」を出版。瞬く間にニューヨーク・タイムズのベストセラーとなり、 大人気となった作品のキャラクターを商品化したぬいぐるみも発売され、即完売となった。

『クリミナル・マインド』の放送終了後、マシューはコメディドラマ『ドールフェイス』にゲストとして姿を見せ、映画『King Knight(原題)』に主演したが、現時点で待機作はない。ファンとしては、マシューの俳優業復活を望んでいるのではないだろうか。シーズン2へ更新された『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション』に、マシュー演じるリードが姿を見せることを期待したい。

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション』はDisney+(ディズニープラス)にて独占配信中。