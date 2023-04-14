ÊØÍø¤¹¤®¤ÆÂ¾¤Ë¤ÏÉâµ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ä¡£¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡ÛÄ¶Í¥½¨¥°¥Ã¥º7Áª
4yuuuÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¢öº£²ó¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¥ê¥ÔÇã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ªÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡ÛÄ¶Í¥½¨¤Ê¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡¥·¡¼¥ë¤Ï¤¬¤·¥¹¥×¥ì¡¼ 80ml
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥·¡¼¥ë¤Ï¤¬¤·¥¹¥×¥ì¡¼ 80ml¡×¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¿á¤¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¥·¡¼¥ë¤òÇí¤¬¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤á¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¿á¤¤«¤±¤Æ2¡Á3Ê¬ÊüÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥·¡¼¥ë¤¬¤¹¤ë¤ó¤ÈÇí¤¬¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¢ö
ÌµÍý¤ä¤ê¥·¡¼¥ë¤òÇí¤¬¤·¤ÆÇò¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Ò¤¬»Ä¤Ã¤Æ¹õ¤º¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡ª
Çí¤¬¤¹¤È¤¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ä´¥¤¤¤¿ÉÛ¤Ç¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Éâ¤¤¤Æ¤¤¿¥·¡¼¥ë¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÇí¤¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
´ÊÃ±¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÇí¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ç´¶Æ°¤â¤Î¤Ç¤¹¤è♡
¢¡¥·¡¼¥ë¤Ï¤¬¤·¥¹¥×¥ì¡¼ 80ml
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡ÛÄ¶Í¥½¨¤Ê¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à¢¿åÀÚ¤ì¤¬ÎÉ¤¤ÀöÌÌÂæ¤Î¤´¤ß¥¬¡¼¥É
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¿åÀÚ¤ì¤¬ÎÉ¤¤ÀöÌÌÂæ¤Î¤´¤ß¥¬¡¼¥É¡×¤Ï¡¢ÀöÌÌ½ê¤ÎÇÓ¿å¸ý¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ä¥´¥ß¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥´¥ß¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤´¤ß¥¬¡¼¥É¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ªÁÝ½ü¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Î¤Ç¥é¥¯¥Á¥ó¤Ç¤¹¢ö
¥µ¥¤¥º¤ÏÄ¾·ÂÌó5.5cm¡£6¸ÄÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡ª
È±¤ÎÌÓ¤ä¤´¤ß¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¿å¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤Ï¤±¤Î°¤µ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¢¡¿åÀÚ¤ì¤¬ÎÉ¤¤ÀöÌÌÂæ¤Î¤´¤ß¥¬¡¼¥É
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡ÛÄ¶Í¥½¨¤Ê¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à£Ä¶µÛ¼ýPVA¥¹¥Ý¥ó¥¸
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡ÖÄ¶µÛ¼ýPVA¥¹¥Ý¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿å¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¤è¤¯¤¢¤ë¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµë¿åÎÌ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó200mL¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
Áë¤Î·ëÏª¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Î¿åÅ©¤Ê¤É¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¥«¥Ó¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¿åÊ¬¤ò¤°¤ó¤°¤óµÛ¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿å¤ÎµÛ¼ý¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¹Ê¤ë¤À¤±¤ÇµÛ¿åÀ¤¬Éü³è¡£
¿å²ó¤ê¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°û¤ßÊª¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ã¥×¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¢ö
¢¡Ä¶µÛ¼ý£Ð£Ö£Á¥¹¥Ý¥ó¥¸
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡ÛÄ¶Í¥½¨¤Ê¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤²Ã°µ¼°Ì¸¿á¤(¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÍÑ)
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö²Ã°µ¼°Ì¸¿á¤(¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÍÑ)¡×¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²Ã°µ¤µ¤ì¤¿¿å¤òÀª¤¤¤è¤¯Ê®¼Í¤Ç¤¤ëÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï29.6cm¡ß5.7cm¡ß3.2cm¤Ç¡¢500mL°Ê¾å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÃ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Î¥º¥ë¤ò²ó¤¹¤È¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¤äÌ¸¤Ê¤É¿å¤Î½ÐÊý¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ý
ÀöÂõµ¡¤ÎºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤äÌÖ¸ÍÁÝ½ü¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¡²Ã°µ¼°Ì¸¿á¤(¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÍÑ)
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡ÛÄ¶Í¥½¨¤Ê¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à¥¤ª¤½¤¦¤¸¥ß¥È¥ó¥°¥í¡¼¥Ö
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¤ª¤½¤¦¤¸¥ß¥È¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡×¤Ï¡¢¼ê¤Ë¤Ï¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤É¤³¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤ªÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Ô¼¤äÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç¡¢±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¤Ê¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊ¤¤¨¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Çº¸±¦·óÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ø¤ì¤¿¤éÈ¿ÂÐ¤Î¼ê¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÎ¾ÌÌ»È¤¨¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤â¡ý
¥â¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤ÏÁÝ½ü¤·¤Å¤é¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¾å¤Ê¤É¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÎÏ²Ã¸º¤âÄ´Àá¤·¤Ê¤¬¤éÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¢ö
¢¡¤ª¤½¤¦¤¸¥ß¥È¥ó¥°¥í¡¼¥Ö 5ËçÆþ¤ê
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡ÛÄ¶Í¥½¨¤Ê¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à¦¥¸¥§¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¦¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥¸¥§¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë·Ú¤¯²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÇí¤¬¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎºÙ¤«¤Ê±ø¤ì¤òÁÝ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥¥ã¥Ã¥×¤ò³°¤·¤¿¤êÉÕ¤±Ä¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç»þÃ»¤Ë¡ý
¥×¥ë¥×¥ë¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥à¾õ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¤ä¼ê¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤Ù¤¿¤Ù¤¿¤È¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹♡
¢¡¥¸¥§¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡ÛÄ¶Í¥½¨¤Ê¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à§¥â¥Ã¥×¥¥ã¥Ã¥Á
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥â¥Ã¥×¥¥ã¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢ÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÉ¤ËÉâ¤«¤»¤Æ¼ýÇ¼¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Ä¾ÀÜÁÝ½ü¤Ë»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥â¥Ã¥×¤òÊÒ¼ê¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥µ¥¤¥º¤Ï5.9cm¡ß3.2cm¡ß7.7cm¤Ç¡¢»È¤¦¤È¤¤ÏÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ÇÊÉ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¡£
¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¤è¢ö
¢¡¥â¥Ã¥×¥¥ã¥Ã¥Á
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)