今年1月1日に起きた事故で全身30ヵ所以上も骨折する重傷を負ったジェレミー・レナー。この事故で眼球が眼窩(がんか)から飛び出していたことを明かした。

【動画】ジェレミー・レナー、トーク番組に歩いて登場 事故の様子を語る

現地時間4月10日、人気トーク番組『ジミー・キンメル・ライブ!』に出演したジェレミーが明らかにしたもの。

杖をつきながらも、自分の足で歩いてスタジオに登場したジェレミーは、時折軽快にステップを踏んでみせ、観覧席から盛大な声援を受けた。ここに来られるようになってラッキーだと語るジェレミーに、巨大な除雪車に敷かれてたくさん骨折した人がラッキーというのは面白いと司会のジミーが言うと、ジェレミーが改めて事故の状況を説明した。

「メタル製の巨大なクッキーローラー(麺棒)に敷かれたみたいな感じだったんだ。幸いなことに脊髄を外れ、内臓を避け、脳も大丈夫だった。眼球は飛び出して奇妙だったけど、臓器や器官は一つもダメにならなくて、本当にラッキーだったよ」とし、「自分の目をもう片方の目で見ることができたと思う」と当時を振り返った。

ジェレミーは今年1月1日に、ネバダ州のタホ湖近くの自宅付近で自身の所有する約7トンの重機で除雪作業を行っていた際、この除雪車に轢かれ、近くの病院に緊急搬送された。胸部に鈍的外傷を負ったほか30ヵ所以上を骨折するなどし、2度の手術を受けたのち、ICUで治療を受けた。

その後リハビリの様子をSNSで公開するなどし、現地時間4月6日には、ジェレミーが事故後初めてテレビインタビューを受けた米ABCの特別番組『Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview ‐ A Story of Terror, Survival and Triumph(原題)』が放送された。

なおこの事故により、ジェイミーは体重を20kg減らし、禁煙を行い、それまでかなり詰まっていた1年のスケジュールを空けることができたと語っている。